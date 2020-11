Argo Ideon raamatust «Rahvusvahelised mehed»: Eesti lähiminevikus on vähe nii põnevaid perioode

Mina seevastu kirjeldan oma raamatus Eesti välissuhtluse sündmusi ja protsesse dokumentaalses võtmes, hõlmates ajavahemikku 1994. aasta algusest kuni 2004. aasta kevadeni. Eesti lähiminevikus on vähe perioode, mis peidavad endas nii palju põnevat ja hoogsat, kui see kümnend, mis päädis Euroopa Liidu ja NATOga ühinemisega. Kui 1994. aasta veebruaris asus Eesti välisministeeriumi kantsleriks 30aastane Indrek Tarand, tähistas see ka Eesti välisametkonna kujunemise algetapi lõppu. Algas täiesti uus elu.