Praha-raamat, mille teeb põnevaks naiskirjanike omavaheline mõõduvõtt

Ja miks ka mitte, võiks nutikam Pautsi lugeja seepeale küsida, sest kas ta polegi meile tuttav just Eesti saarte krimilugude ja kõrvalise Muhumaa seesmiste haavade verilihale kiskumisega? Ksenofoobsed on nii muhulased kui ka tšehhid, seega väga kodune olukord. Kusjuures huvitava tähelepanekuna nendib ta ka ise, et «provintslikkus, mida olen Muhu saarest rääkides kirunud, lööb minus endas välja niipea, kui puutun kokku mõne suurrahvaga». Eks seda Muhu saart on siia Praha-raamatusse üksjagu sattunud ja tundub, et Pauts on hakanud eemal viibides nii mõndagi asja ümber hindama. Muhulased, rõõmustage, olete oma tütre õigele teeotsale aidanud!

Katrin Pauts, «Minu Praha». FOTO: Petrone Print

Teine huvitav teema, mis on ühtlasi ka läbiv liin raamatus – ja kõige põnevam mu meelest! –, on kirjanike, ennekõike naiskirjanike omavaheline mõõduvõtt. Algab see residentuurikaaslase Danielle’iga suisa enne füüsilist kohtumist: «Vihkan juba ette ka oma residentuurikaaslast Danielle’i, ilmunud sest ta on suurest Kanadast ja loen tema tutvustusest, et ta on mingi tähtsana kõlava auhinna saanud, ja mu niigi habras enesehinnang vangub veelgi. Guugeldades näen kergendustundega, et auhind anti talle ilmselt fakti eest, et ta on Québeci prantslane ehk kaitsealune vähemus nagu hallpea- rähn või rand-seahernes, mitte aga tingimata väljapaistev kirjanik. Alaväärsustunne on harilikult ikka me oma kahe kõrva vahel ja selle ajendid ette kujutatud.»

Danielle’ist saabki raamatu peamine tegelane, mõne lugeja arvates ehk põhjendamatult, aga Pautsi komplitseeritud iseloomust tingituna tegelikult ju päris loomulikult. Siiski-siiski, ei maksa teemale rutakalt ja hooletult läheneda – mulle näib üha enam, et Pauts on pigem inglike kesapõllul, kes on nutika autorina jõudnud tõeni, et mõni looja lihtsalt vajabki antikangelast. Olnuks lame kirjutada ainult toidust, vaatamisväärsustest või Tšehhi armastatud kuulsustest. Aga leida see värvikas karakter, kes kannab lugejat läbi raamatu, vaat see on ülesanne, mille Pauts on meisterlikult lahendanud. Sealjuures kompromiteerimata oma lemmiklinna ja -rahvast!

Katrin Pautsi sarkasmi ongi ehk raske mõista. Seni näib, et sellega on kõige paremini toime tulnud Pautsi kaasaegne – õnneks või kahjuks küll juba tunnustatud geenius – Susan Luitsalu (kellest võiks ju Pautsi järgmise raamatu peategelane saada). Teistele tundub ehk siiani, et Pauts on ülbe, õel ja kade, keda kiusavad nii muhulased, kulka nominendid kui suure ja vägeva Kanada kirjanikud.