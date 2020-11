GALERII ⟩ Raamatuesitlusel Antarktikast kuulutati välja ekspeditsioon Arktikasse

Esitlusel osalenud Vabariigi President Kersti Kaljulaid tõi Antarktika külastamisest välja selle, et Lõunamandrile rajatud teadusbaasides on ruumi rohkematele teadlastele. «Meil on need teadlased olemas, kuid ei ole baasi,» sõnas Kaljulaid. President lisas, et samal ajal oleme lootusrikkad Arktika Nõukogu vaatlejaliikmeks saamise osas.