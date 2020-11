4 raamatut, mida poetess Rupi Kaur sel aastal enim nautis

Populaarne luuletaja Rupi Kaur, kel on Instagramis üle 4 miljoni jälgija, kirjutab palju naiseks olemisest, suhetest, immigratsioonist ja seksuaalsest traumast. Varem on talt ilmunud «Mesi ja piim» ning «Päike ja tema lilled».

Kauri luulekogud on väga populaarsed ja paljud noored peavad teda oma lemmikautoriks. Keda fännab aga luuletaja ise? Siin on Rupi Kauri neli lemmikraamatut, mida ta ise on mitu korda lugenud ja teistelegi soovitab.

«See on minu kui feministi, luuletaja ja esineja jaoks väga oluline tekst,» ütleb Rupi, kelle meelest on justkui kolm kõige olulisemat aspekti tema elust pandud ühte raamatusse. «Vagiina monoloogides» kohtuvad luule ja teater, pakkudes ainulaadse pilgu maailma eri nurkadesse. «Märkasin lugedes, et ma nutan. Märkasin, et ma leinan seda valu ning kõike muud, mis me ajaloo vältel, ja praegugi veel, oma kehadele põhjustame.»

«Seda raamatut soovitan ma kõigile loomeinimestele,» ütleb Rupi. «Kui ma nägin pärast oma esimese raamatu ilmumist kirjutamisega palju vaeva, siis aitas see raamat mind mustast august välja. Ma ütleks, et Elizabeth on loomingulisuse ekspert, ja just sellest see raamat ongi. Kuidas ideed sünnivad. Kuidas need rändavad. Kuidas loometöö toimib ja kuidas me sellega hakkama saame.»

See oli üks esimesi immigratsiooniteemalisi raamatuid, mida Rupi Kaur luges ja seetõttu on tal selle teose jaoks südames eriline koht. «Üles kasvades sain harva võtta kätte raamatu ja lugeda inimestest, kes räägivad ja näevad välja nagu mina. See raamat oli tõeline õnnistus ja on seda siiamaani.»

«Minu lemmikraamat,» ütleb Rupi. «Selle raamatu pakin alati kohvrisse kaasa. Ma loen seda kogu aeg. See oli esimene raamat, mis ma kätte võtsin, kui viirus levima hakkas ja maailm kinni pandi. «Prohvet» on minu jaoks religioosne tekst. Ma loen seda raamatut siis, kui kõik koost laguneb ja kui ei lähe kõige paremini. Vahet pole, mis olukorras ma olen, see raamat rahustab mind maha.»