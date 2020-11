Péter Esterházy: mida viletsam on romaan, seda rohkem on selles väiteid, millele noogutame nõusolevalt kaasa

Péter Esterházy, «Sõnade imelisest elust. Kolm loengut keelest ja kirjandusest». FOTO: Loomingu Raamatukogu

Ungari moodne klassik Péter Esterházy (1950–2016) on eesti lugejale tuttav juba õige mitme teosega, Loomingu Raamatukogus on ilmunud tema «Hrabali raamat» (LR 18–20/2017). Ilukirjandust unarusse jätmata kirjutas Esterházy kogu loometee vältel ka publitsistikat, millest eesti keeles on ilmunud jalgpallikirjutiste kogumik «Teekond karistusala sügavusse».

Tõlkija Lauri Eesmaa pakub saatesõnas taustteavet Esterházy publitsistitegevuse ja -maine kohta.

Loe raamatust katkendeid!

***

Esterházy keelest

Sõnade mineviku tundmine ei ole mitte kirjaniku erialane ülesanne, vaid öeldavasti patriootlik kohustus või vähemalt tarvilik (isegi kui mitte piisav) eeldus euroopalikuks lävimiseks. Kui üht sõna on määritud või on seda kasutanud räpane meestekari, siis kuulub ka see kasutus sõna juurde. Kas tahame või mitte. Siin pole midagi arutada.

Kui väljendit eluruum kasutab insener või sisearhitekt, ei juhtu midagi. Kui me aga kõneleksime «ungarlaste eluruumist», siis ükskõik kui õilsad meie eesmärgid ka poleks, röögib selle sõna tagant kogu natside virtsahvt. Nagu ei ole ka romade korteriprobleemide lõplikust lahendamisest kõnelemine pehmelt öeldes õnnestunud tegu, sest ühelt poolt oleks see ilmselge vale, teisalt aga kataks meid paugupealt Endlösung’i lämmatav vari.

Vältimaks vähimatki vääritimõistmist – see pole poliitiline, vaid keeleline küsimus. (Ehkki see on jällegi poliitiline küsimus…) Keel on tugevam. Omal ajal me ei mõistnud, miks tekkis rahvusvaheline skandaal, kui Fradi ja Ajaxi mängu ajal tehti ahvihäälitsusi (nimelt kui üks tumedama nahaga mängija palli puudutas). Me arvasime, et see on ainult upsakate hollandlaste ülbitsemine. Hollandlased tõepoolest ülbitsesid upsakalt, aga ahvihäälitsused, mis on või olid lääne jalgpalliväljakutel palju sagedasemad kui meil, tähendasid umbes midagi sellist kui «närune neeger». Selle mõistmiseks tuleb lihtsalt lehitseda olematut sõnaraamatut. Ning pole mingit mõtet öelda, et meie ei saanud sellest niimoodi aru. Et me ei tahtnud öelda midagi sellist. See võib olla tõsi, aga siis tuleb keel ära õppida, miski ei õigusta seda, kui me solvumise pärast keelt ei õpi, ja kui me oleme seda teinud, saame öelda, mida mõtleme. Enam-vähem.