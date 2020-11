«Tema usk jumalasse lõhkes mullina. Ta tundis seda lausa füüsiliselt»

Kell on kaheksa. Mahe õhtu, leebe oktoober. Korraga meenusid talle Nerea hommikused sõnad. Kas need, et ta vahetaks välja jalamati? Ei, et rõõmust ei tohi loobuda. Häh, tühjad sõnad, et tõsta vanainimese tuju. Bittoril ei olnud raske tunnistada, et õhtu on ilus. Kuid rõõmust hüppamiseks vajanuks ta teistsugust tõuget. Millist? Ah, kust mina tean. Et leiutataks masin, mis äratab surnud ellu ja annab mulle abikaasa tagasi. Bittori küsis eneselt, kas nii paljude aastate järel ei peaks mitte püüdma unustada. Unustada? Mis see veel on?