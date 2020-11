Kuidas saada kriitikuks, mitte kellegi teise arvamuse vahendajaks

Vaata üle oma mõttemallid

See raamat sobib inimestele, kes tegelevad müügi, juhtimise või ostmisega ning pakub inspiratsiooni originaalsete mõtete, vaimukate anekdootide, ägedate piltide ning kunstnike, teadlaste ja filosoofide erakordselt tabavate ütlustega.

See raamat sunnib üle vaatama mis iganes mõttemallid – isegi siis, kui sa ei teadnud seni, et sa nii mõtled. See annab sulle kindlust suuremat riski võtta ja nautida oma tööd rohkem, kui oleksid osanud ette kujutada.

Roger Kennedy Saatchi & Saatchist on öelnud, et Paul Ardeno näol on tegu vaimustava, ulaka, võluva, ärritava ja täiesti pöörase mehega, kes on uskumatu loova energiaga õnnistatud geenius, kes tegutseb terve mõistusega, mis lihtsalt ei ole terve.

Loe raamatust katkendit!

***

Kelle arvamus tema peas keerleb?

Mu sõber viis kord oma kolleegi Põhja-Londonisse ühele kunstinäitusele.

Näitus koosnes enamalt jaolt põhivärvides värvitud õõnesplokkidest ehitatud tugitoolidest ja sohvadest.

Sõbra töökaaslane nurises: «Sa tassisid mind siia seda rämpsuhunnikut vaatama! Me oleks võinud selle asemel hoopis kuskil mõnusalt lõunat süüa…»

Ja rääkis kogu tee tagasi kontorisse muudkui, milline jama see kõik on.

Kui nad tagasi jõudsid, ütles mu sõber talle: «Näed, sa ütled, et sulle ei meeldinud see näitus, aga samas pole sa suutnud siiani mitte millestki muust rääkida kui sellest.» Ükskõik, kas näitus meeldis tema või mitte, üks oli selge – ta ei suutnud seda unustada.

Kui mõni töö on alles uus ja värske, siis ei saagi eeldada, et see sulle kohe meeldib, sest sul pole seda millegagi võrrelda.

See püüe või jõupingutus saada aru asjadest, millest sa esialgu aru ei saa, teeb need sinu jaoks palju väärtuslikumaks, kui sa neid kord mõistad.

Hea kunst räägib ise enda eest. Ja see ei tähenda, et see peab sulle meeldima. Nii et järgmine kord, kui lähed kunstinäitusele või kohtad niisama midagi teistsugust, siis jälgi, mis tundeid see sinust tekitab, ja püüa kujundada selle kohta oma arvamus.