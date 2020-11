Mees, kes ei püüagi meeldida

Jättes kõrvale aukartuse lugematuid Oscari nominatsioone pälvinud maailmakuulsa multitalendi ees, on Woody Allen raamatus «Nii muuseas» köitev kaaslane. Ta oskab sõnadega ümber käia, rääkides põnevaks ka need tegelased, kohad ja nähtused, millest meil suuri kogemusi ei ole. 1960. aastatel loodud neurootilisevõitu intellektuaali kuvand erineb mehe tegelikust minast üsna tugevasti.

Woody Allen, «Nii muuseas». FOTO: Postimees Kirjastus

Lugu algab Allan Stewart Konigsbergi juudi taustaga lapsepõlvest New Yorgi Brooklyni linnaosas. Vaevu konarlikest kooliaastatest läbi, sööstab andekas noormees juba Woody Allenina otsejoones komöödiataevasse. Seejärel avanevad iseenesest kogu meelelahutusmaailma uksed, mis viivad verisulis televisiooni ning Hollywoodi ja Euroopa filmimaailma.

Kogu oma ameerikalikkuses näibki Woody Allen üsna euroopalik. Vähemalt osa tema filmiloomest on mujal maailmas menukam kui kodumaal, ent sel on teisigi põhjuseid. Mõlemad – nii looming kui ka eraelu puudutav – jagavad arvamused kahte lehte. On need, kellele tema huumor kas sobib või mitte, ja siis on need, kes võtavad kindla seisukoha ühes näotus perekonnaloos.

Mees, kel on suhe oma täiskasvanud kasutütrega, ei pruugi tõesti olla seltskonnas kuigi teretulnud, ent järgnenud 20aastane abielu võiks ebamugavat fakti veidi pehmendada. Endine elukaaslane aga on vandunud kustumatut kättemaksu ja lapsepilastusest rängemat süüdistust on tänapäeval raske välja mõelda. #metoo tuules päevavalgele kistud ammune lugu jagas filmi- ja meelelahutusmaailma kahte leeri. Kuigi politseiuuringud on ammu mehe süüdistustest vabastanud, ei ole pudelist päästetud džinni enam lihtne sinna tagasi saada. Ka selle raamatu väljaandmist USAs saatis skandaal.

Nii ehk naa, kui autor püüaks ihust ja hingest lugeja poolehoidu võita, olnuks tal imekerge teha sellest raamatust meelelahutuslik, vaimukuste ja kildudega üle kuhjatud komöödiatort. Ent raamat on nii lihtne kui võimalik – pole peatükke, dramaatilisi väljatõsteid ega vahepealkirjugi.