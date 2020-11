Ilmus unikaalsete piltidega raamat Eesti korvpalli sajast esimesest aastast

Idee ja suur soov oli välja anda väärikas ja pilkupüüdev pildiraamat, kus on 100 pildilehekülge ja 100 lehekülge selgitava tekstiga. Vahendame raamatus «Eesti korvpall – esimene sada. 1920-2020» ilusamaid ja olulisemaid hetki läbi saja aasta. Paratamatult on algusaastate valik oluliselt kitsam, domineerivad meeskonnafotod, kus osalejate tuvastamine oli keeruline. Samas on nende fotode väärtus hindamatu.

«Eesti korvpall – esimene sada. 1920-2020». FOTO: Raamat

Paljude pildilehekülgede puhul oleme kasutanud fotode kollaaži või lihtsalt erinevate piltide kombinatsiooni ühel ja samal teemal. Meil oli palju abimehi: Toomas Šadeiko, Märt Karmo, Peep Teder, Aime Tobi, Aime Pärnakivi, Arnold Selge, Enn Mainla, Riho Soonik, samuti endiste mängijate järeltulijad. Tänu kõigile! Koos suutsime esmalt leida unikaalseid pilte ning need seejärel ka lahti harutada. Õnneks on veel elus rahvuskoondise esimestes koosseisudes kaasa teinud mängijate tütreid ja poegi. Just nemad andsid esmase ja kindlaima vastuse, kes on kes pildil. Fotode eest võlgneme tänu ka Eesti ja Läti spordimuuseumidele, Eesti ja Ungari filmija fotoarhiividele, Lembit Peeglile, kelle fotoobjektiiv on kümnete aastatega tabanud hulga väärtuslikke hetki, samuti Heino Endenile, kelle erakogust saime samuti tõhusat lisa, ja paljudele teistele.

Unikaalsed on pildid esimese korvpalliaasta mängust Tartu ja Tallinna NMKÜ meeskondade vahel 17. septembril 1920. Lõunanaabrite spordimuuseumi abiga on meil pilte ja materjali ka esimestest maavõistlustest lätlastega. Ajaloolised on fotod Eesti rahvuskoondise tegemistest rahvusvahelisel areenil, olümpiaeelsest laagrist Koitjärvel 1936 ja muidugi olümpiaturniirilt Berliinis, kus eestlastel oli au avamängus osaleda.

Sõjajärgsetest tegemistest võib lisaks koduse korvpalli edukale jätkule eraldi märkida ka väliseestlaste tegemisi. Seni veidi varju jäänud 1955. aasta EMilt saime fotokaadreid ungarlastelt, nimelt peeti suurturniir tollal nende pealinnas Budapestis, kus edukalt debüteeris ka 19-aastane Mart Laga. Meie korvpalli esimese poolsajandi krooniks võib aga kindlasti pidada 1970. aastal Tallinnas peetud suurkohtumist USA esindusega, kus teeniti ajalooline võit 88:82! Edasised sündmused on kulgenud tõusude ja mõõnadega, samas on kõik oluline palju paremini meie ajaloolisse mällu salvestatud.