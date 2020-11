«Avatud Eesti raamatu» sarjas ilmuvad maailma mõtteloo võtmetekstid

Kui asusin 2012. aastal tööle Tartu Ülikooli kirjastuse peatoimetajana, oli minu üks soov suurendada oluliselt ja süsteemselt kirjastuse rolli selle sarja väljaandmisel. Selleks ajaks oli Tartu Ülikooli kirjastuse väljaandel ilmunud vaid neli sarja raamatut, mille tiraažid on praeguseks ka läbi müüdud (Sigmund Freud, «Inimhinge anatoomiast», 1999, tlk Anne Lill; Saul A. Kripke, «Nimetamine ja paratamatus», 2001, tlk Anto Unt; Willard Van Orman Quine, «Sõna ja objekt», 2005, tlk Anto Unt; Juri Lotman, «Kultuuritüpoloogiast», 2010, tlk Kaidi Tamm, Tanel Pern, Silvi Salupere).

Tänaseks oleme selles teaduskirjastusele loomuldasa väga sobilikus sarjas avaldanud kokku 19 raamatut.

FILOSOOFIA

Välja on kujunenud mitu suuremat teemavaldkonda. Filosoofilise kirjanduse ning eelkõige analüütilise filosoofia valdkonna tõlgete ilmumisel on oluliseks tõukejõuks olnud tõlkija Tiiu Hallap. Tema tõlkes on ilmunud Carl G. Hempeli «Loodusteaduse filosoofia» (2014), P. F. Strawsoni «Analüüs ja metafüüsika: sissejuhatus filosoofiasse» (2016) ja Bas C. van Fraasseni «Teaduslik pilt» (2016), trükis on Hilary Putnami «Kolmekordne lõng: vaim, keha ja maailm», peatselt trükki minemas John R. Searle’i «Sotsiaalse reaalsuse konstrueerimine», tõlgitud ja toimetamisel Alfred Ayeri «Keel, tõde ja loogika», John McDowelli «Vaim ja maailm» ning Georg Henrik von Wrighti «Seletamine ja mõistmine», tõlkimisel John Losee «Ajalooline sissejuhatus teadusfilosoofiasse».

Lisaks Hallapi tõlgetele kuuluvad siia valdkonda juba ilmunust Gottlob Frege «Aritmeetika alused. Loogilismatemaatiline uurimus arvu mõistest» (2014, tlk Piret Kuusk), Paul Feyerabendi «Meetodi vastu» (2016, tlk Kalle Hein) ja Gilbert Ryle’i «Vaimu mõiste» (2020, tlk Uku Tooming). Toimetamisel on Gregory Batesoni «Sammud vaimuökoloogia poole» (tlk Tanel Pern ja Silver Rattasepp) ning Ludwig Wittgensteini «Sinine ja pruun raamat» (tlk Henrik Sova). Kindlasti kuulub üht külge pidi siia gruppi ka Theodor W. Adorno «Uue muusika filosoofia» (2020), mille «mõttetäpse teadusliku tõlke» eest pälvis Jaan Ross 2020. aastal Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia.

RELIGIOONIUURINGUTE VALDKONNA TEKSTID

Teine tähelepanuväärsem valdkond on religiooniuuringud. Siin on oluline roll Tartu Ülikooli usuteaduskonna religiooniuuringute lektoril Indrek Peedul, kes on võtnud südameasjaks valdkonna oluliste tekstide valiku ja ka tõlkijate-toimetajate otsimise. Tema algatusel on ilmunud Mircea Eliade «Uurimus usundiloost» (2017, tlk Mirjam Lepikult), Bronisław Malinowski «Maagia, teadus ja religioon ning teisi esseid» (2020, tlk Olavi Teppan) ja Arnold van Gennepi «Siirderiitused» (2020, tlk Anti Saar), trükis on Wilfred Cantwell Smithi «Religiooni tähendus ja ots» (tlk Mihkel Niglas) ning korrektuuris Mircea Eliade «Šamanism ja arhailised ekstaasitehnikad» (tlk Mirjam Lepikult).

Lisaks on toimetamise staadiumis Georges Dumézili valikkogu «Eskiise mütoloogiast» (tlk Anti Saar), Émile Durkheimi «Religioosse elu algvormid» (tlk Mariina Viia) ning Paul Tillichi «Julgus olla» (tlk Anu Põldsam), mis kõik peaksid ilmuma 2021. aastal.

SOTSIAALTEADUSE KÄSITLUSED

Eraldi tuleks esile tõsta sotsiaalteaduste valdkonna märgilisi käsitlusi. Ühes köites avaldatud C. P. Snow’ «Kaks kultuuri ja teadusrevolutsioon» ning Jerome Kagani «Kolm kultuuri. Loodusteadused, sotsiaalteadused ja humanitaarteadused 21. sajandil» (2017, tlk Mart Trummal) on praeguseks küll läbi müüdud, ent jääb olulise lisandusena mõjutama emakeelseid arutelusid eri teaduskultuuride omavahelistest suhetest.

Benedict Andersoni «Kujutletud kogukonnad. Mõtisklusi rahvusluse tekkest ja levikust» (2020, tlk Kalle Hein) on aga rahvusluseteemalise kirjanduse klassika ning selle pealkirjas sisalduvast sõnapaarist on saanud käibefraas, mis on hakanud elama oma elu. Hans Kelseni «Puhas õigusõpetus: sissejuhatus õigusteaduse probleemistikku» (2018, tlk Hent Kalmo) kuulub 20. sajandi õigusfilosoofia mõjukaimate teoste hulka.

Sari ei vaata mööda ka loodusteadustest: valdkonna vaieldamatu suurkuju Ernst Mayri rohkem kui 1000-leheküljeline «Bioloogilise mõtte areng: mitmekesisus, evolutsioon ja pärilikkus» ilmus 2017. aastal (tlk Ülo Maiväli, Sille Remm, Kristiina Vind). Meditsiini ja eluteadustega seostub antoloogia «Bioeetika võtmetekste» (tlk Kalle Hein, koostaja Kadri Simm, 2018).

TEOSED ANTIIKAUTORITELT

Olles erialalt klassikaline filoloog, olen soovinud sarjas rohkem näha ka antiikautorite tõlkeid. Tartu Ülikooli kirjastuses on «Avatud Eesti raamatu» sarjas kreeka kirjandusest toimetamise staadiumis Xenophoni neli nn sokraatilist dialoogi («Sokratese apoloogia», «Meenutused Sokratesest», «Pidusöök» ja «Majandamisest»; tlk Anne Lill) ja Thukydidese mahukas «Peloponnesose sõja ajalugu» (tlk Anne Lill) ning rooma kirjandusest tõlkimisel Cicero «Jumalate loomusest» (tlk Ivo Volt). Nii antiigi kui ka filosoofiaga seostub Aleksei Lossevi postuumselt ilmunud käsitlus «Homerosest Prokloseni: antiikesteetika lühiajalugu» (tlk Enn Siimer), mille loodame lugejateni tuua 2021. aasta esimeses pooles.