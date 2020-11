RAAMATUKLUBI ⟩ Pimedad õhtud on kui lugemiseks loodud

Meie teine eesmärk on raamatute jõudmine igasse Eestimaa nurka, ka sinna, kus raamatupoode võibolla ei olegi. Ent ka suure raamatupoe lähedal elades võib juhtuda, et inimesed oma elutempo tõttu ei jõua sinna nii tihti kui sooviksid ning pakutava hulk võtab silme eest kirjuks.

Kes palju lugeda armastab ja raamatuid soetab, sellele on kindlasti oluline ka see, et klubiliikme jaoks on hinnad alati soodsamad. Suhteliselt uue asjana on lisaks antud kuu pakkumises olevatele raamatutele veebis alaliselt 20% soodsamad kõik kirjastuse Varrak raamatud. Neid on seal ligi 700!