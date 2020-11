Jaapani üks hinnatuim ja vastuolulisem kirjanik Yukio Mishima lõpetas oma elu täpselt 50 aastat tagasi.

50 aastat tagasi seisis rõdul Jaapani omakaitseväelaste ees kirjanik Yukio Mishima, kodaniku nimega Kimitake Hiraoka otse kui näitleja publiku ees. 1970. aasta 25. novembril läks ta Tokyos asuvasse Ichigaya armeebaasi, võttis komandöri pantvangi, lasi tal staabi kokku kutsuda ja üritas korraldada riigipööret. Ta oli vastu USA-d toetavale riigijuhtimisele ja uuele põhiseadusele, noomis sõdureid allaheitlikkuse pärast ning kutsus neid üles järgima sõjaeelset riigikorda, tunnistades keisrit elava jumala ja rahvusliku juhina. Esialgu püsis publik viisakalt vaiksena. Ehk olid nad lihtsalt rabatud või hoopis sunniti neid vaikima. Peagi hakkasid nad aga temast üle karjuma ja sundisid kirjamehe rõdult lahkuma. Mishima astus tagasi tuppa ja ütles: «Ma arvan, et nad ei kuulanud mind.» Seejärel laskus ta põlvile ja võttis endalt Samurai kombe kohaselt seppuku läbi elu.

Yukio Mishima rõdul rääkimas Jaapani omakaitseväelastega. FOTO: Corbis/Scanpix

Yukio Mishima surm šokeeris jaapanlasi. Ta oli väga kuulus kirjanik, kirjelduste järgi macho-mees, provokatiivne ja pisut isegi naeruväärne tegelane. Tänapäeval tuntud kirjanike seast võib teda võrrelda ameeriklase Norman Maileri või prantslase Michel Houellebecqiga. Kuid see, mis tundus enne kui puhtalt hoiak, muutus ühtäkki väga tõeliseks. See oli ka tähtis päev, Jaapani parlamendi 64. istungjärgu avamine, keiser isiklikult oli kohal. Peaministri kõne valitsuse eesmärkidest jäi aga tahaplaanile, sest alates teise maailmasõja viimastest päevadest ei olnud keegi Jaapanis seppuku’t teinud.

«Mõned arvasid, et ta oli hulluks läinud, teised, et see oli tema järjekordne ekshibitsionistlik akt – nende poolest oli ta kurikuulus –, mis väljendas tema iha šokeerida,» kirjutas Jaapani filosoof Hide Ishiguro 1975. aastal ilmunud essees. Ishiguro selgitusel oli parempoolseid, kes pidasid Mishima enesetappu patriootiliseks žestiks, millega ta protestis kaasaegse Jaapani vastu. Teiste meelest oli aga tegu meeleheitliku ja võika farsiga, milleks andekal mehel enam muud üle ei jäänud, sest ta ei suutnud oma keskpärasuses keskeale vastu minna. Ishiguro sõnul öeldi, et ta oli enfant terrible – isemõtleja ja halvasti käituv inimene, kes teda ümbritsevatele ebamugavust ja piinlikkust põhjustas. Kord olevat Mishima oma naisele öelnud, et sellest polegi midagi, kui temast kohe aru ei saada, sest 50 või 100 aasta pärast Jaapan mõistab teda.

Yukio Mishima foto 10 aastat tagasi toimunud mälestusteenistusel. Kirjaniku šokeerivat surma ei ole siiani unustatud. FOTO: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP

Kahekümnendates eluaastates sai Mishima kuulsaks, kui avaldas oma esimese autobiograafiliste sugemetega romaani «Maski pihtimus», mis jutustas sellest, kuidas ühiskond sundis teda peitma oma homoseksuaalsust «normaalsuse» maski taha. See oli Jaapanis esmakordne juhtum, kui kirjanik rääkis avalikult homoseksualismist, mistõttu pälvis romaan ka rohkelt tunnustust. Mishimast sai 50ndatel hinnatud kirjanik ja näitekirjanik, tal tekkis suur lugejaskond ning ta võeti ka kõrgseltskonnas hästi vastu. Üleilmselt on tuntud tema romaanid «Külluse meri», «Pärast banketti» ja «Kuldne tempel».

60ndatel aga midagi muutus ja Mishima elus algas pigem poliitiline ajajärk. Ta hakkas ka ennast muutma ja hakkas tegelema kulturismiga, tehes päevas 2 tundi trenni. Samuti hakkas ta palju päevitama ja kogus enda ümber seltskonna paremäärmuslastest meestudengeid, kellega koos trenni tehti. Loodud rühmitus Tale-no-kai ehk Kilbiselts pidi armeele appi tulema, kui peaks toimima kommunistlik revolutsioon.

Neljakümnendates eluaastates hakkas Yukio Mishima liigset kirjutamisele pühendumist nõrkuseks pidama ja pidas oluliseks Samurai tarkust, et sule ja mõõga vahel peab valitsema harmoonia. Ta tundis tugevalt seda, et jääb vanemaks. «Ilusad peaksid surema noorelt, ja kõik teised peaksid elama nii kaua kui võimalik,» kirjutas ta artiklis noorelt surnud näitleja James Deani kohta. «Kahjuks saab 95 protsenti inimestest sellest vastupidiselt aru, ilusad inimesed vinduvad 80ndatesse eluaastatesse ja inetud kukuvad 21-aastaselt surnult maha.» Mishima tundis, et tema hetk hakkab mööduma ning plaanis oma viimast vaatust.

Preester Yukio Mishima 40. surma-aastapäeva mälestusteenistusel. FOTO: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP/Scanpix

Oma elu viimasel päeval saatis Yukio Mishima kirjastajale oma tetraloogia «Viljakuse meri» viimase osa. Võrreldes varasemate teostega oli see sügavamalt filosoofiline, kuigi kriitikute sõnul tunduvad kolmas ja neljas osa kiirustatult kirja pandud. Need on ka lühemad kui esimesed osad.

Seppuku oli Yukio Mishima eluaegne unistus. Vihjeid sellele võib leida kogu tema loomingust, teda köitsid sõdurid, surm ja veri. Ta hakkas sõdalaseks, sest pidas seda ihaldusväärseks, soovides olla midagi ilusat, mida sellist, mida on väärt hävitada. Ta isegi kirjutas ja näitles lühifilmis nimega «Patriotism», milles seppuku detailselt läbi mängis. Mishima enesetapp võis olla poliitiline akt, aga kahtlemata oli see ka kunsttükk.

Yukio Mishima oma viimast kõnet pidamas. FOTO: JIJI PRESS/AFP/Scanpix