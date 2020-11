Birgot Kivinurm yoni massaaži õppimisest: kui teised naised kiitsid minu mehe tervendavaid käsi, võtsin seda algul väga isiklikult

Kuigi minu ja Raido suhte algus oli kohati täis segadust ja mittemõistmist, siis ei jäänud mitte ükski neist segadustest ja möödarääkimistest lihtsalt nurka mingit koledat hunnikut tekitama. Me rääkisime kõik arusaamatused lahti ja harutasime tekkinud puntrad ruttu selgeks. Ja teeme seda siiani. Ükski teema pole liiga väheoluline või tabu. Ning need teemad muutuvad aina sügavamaks ja põnevamaks.

Kui alguses oli iga arusaamatuse ees ikka veel väike hirm ja mingi osa minust tahtis tülisid lihtsalt vältida ja pugeda vaikselt oma kookonisse valutama, siis aja möödudes on iga arusaamatus hakanud endast kujutama hoopis põnevat arenguvõimalust.

Oleme leidnud, et meie senised arengutraumad on täpselt need, mida me oleme teineteise ellu tulnud päevavalgele tooma, et siis üheskoos need ära tervendada. Lubame vastastikuses lõputus aususes, isegi häbis, näidata kätte meie valukohad ja laseme armastusel nendega teha oma teraapiat.

Vähemalt sama oluline kui armastus on meie jaoks ka vabadus. Kui mitte olulisem.

Abielludes lubasime teineteisele vaid vabadust. Vabadust lennata oma unistuste ja eneseteostuse poole. Vabadust igal ajahetkel uuesti valida.

Abielutõotuste asemel lugesime teineteisele ette, miks me oleme teineteist valinud. Miks me oleme valinud koos lennata. Ja kuna me oleme ju ise ka igal ajahetkel uued, siis kui otsustame valida teineteist, peamegi seda tegema ikka ja jälle üha uuesti.

Vabadusega on aga selline lugu, et sellega oskab väärikalt ümber käia vaid vastutustundlik ja täiskasvanud küps isiksus.

Minult on mitu korda küsitud, kas ma ei karda, et seda vabaduse lubadust kuritarvitatakse.

Ei karda.

Sest ma pole enam valinud enda kõrvale poisikest, kes järsku sellest vabaduse jutust purju jääks. Ma isegi ei kujuta ette, kuidas Raidol oleks sellist lubadust üldse võimalik kuritarvitada.

Minu kõrval on terve mõistuse ja selge südamega mees, kes teadvustab, et vabadus on nii põnevalt lõputute võimaluste tee, kuid samas ka palju vastutusrikkam.

Vabadus tähendab alati ka vastutuse võtmist kõikide valikute ees. Vabadus tähendab oma elu loomist ja selle eest vastutamist.

Oleme Raidoga vabalt valinud teineteist ja otsustanud üheskoos areneda. Abielu on meie imeline ruum ühiste väljakutsete vastuvõtmiseks ja arenguvõimaluste loomiseks.

Me teadvustame, et elustame teineteises vanu valukohti, mis loodavad siis tekkinud tülist toitu saada. Just nagu see läbi terve elu seni käinud on. Just nagu see varasest ajast on korralikult selgeks õpitud.

Aga me teadvustame ka seda, et meie võimuses on olla teineteise suurimateks tervendajateks.

Üheskoos nendele valukohtadele julgelt otsa vaadates ning pakkudes kaaslasele seda, millest too lapsepõlves ja nooruses ilma jäi, parandame me teineteist ja iseennast samaaegselt.