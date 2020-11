Meeldetuletus, milleks meile on vaja raamatud laste väärkohtlemisest

Selline kõmu ja kõva PR-töö on kirjastusmaailmas tavaline ning sageli lähevad kunstlikult upitatud teosed tugevalt lati alt. Russelli «Minu tume Vanessa» hüppas aga nõtkelt, graatsilise kaarega üle lati.

HÄIRIV TEMAATIKA PIKANTSETE ÜKSIKASJADEGA

Elizabeth Russell, «Minu sünge Vanessa». FOTO: Helios

«Minu sünge Vanessa» räägib loo 15-aastase Vanessa Wye seksuaalsuhtest oma inglise keele õpetaja Jacob Strane’ga, kes afääri alates on 42-aastane. Suhe kestab tõusude ja mõõnadega seitseteist aastat ja narratiiv hüpleb romaani kestel ajas edasi-tagasi. Tegemist on häiriva temaatikaga, seda enam, et Russell ei ole end pikantsete seikade kirjeldamisel tagasi hoidnud. Lugejat ei säästeta – detailidest ja kujutlusvõimele palju ruumi ei jää.

Kooli kampuses aset leidev Strane’i poolne Vanessa peibutamine on õpikunäide ebavõrdsel võimupositsioonil manipuleerimisest. Vanessa tegelaskuju on äärmiselt usutavalt lahti kirjutatud ning tema kõhklused ja ebalemine – nii enda kui ka väärkohtleja käitumise osas – on südantlõhestavad. Ta on alles laps, kuid nõusoleku ja otsuse langetamise koorem pannakse tema õlgadele, kasutades ära ta kogenematust ja teadmatust.

Narratiivi paralleelne liin heidab valgust täiskasvanud, 32-aastase Vanessa elule, mis on tühi ja sihitu. Selles puudub soojus ja turvatunne ning suutlikkus lahti mõtestada ja mõista seda, mis temaga nooremana juhtus.

Tihti küsitakse, milleks meile raamatud laste väärkohtlemisest, mis on valus, ebameeldiv ja provokatiivne teema. Romaanid nagu «Minu sünge Vanessa», samuti Lisa Taddeo «Kolm Naist», Sofía Zinovieffi «Putney», Hanya Yanagihara mammutlik «A Little Life» ja loomulikult žanri kuldstandard, Vladimir Nabokovi «Lolita» on nukrad hallid liblikad, mis panevad südamele, et väärkohtlemine ei ole ajas isoleeritud sündmus. See mõjutab ja suisa juhib kogu ohvri edasist elu. Sellest saab filter läbi mille tema minapilt on alati viltune, kurb, üksik ja alaväärsust tundev. Just nagu Vanessa Wyel.

Artikkel ilmus esmakordselt Eesti Kirjastuste Liidu ajalehes «Raamat».