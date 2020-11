6 soovitust, kuidas olla parem juht 

1. Toetuge oma tugevatele külgedele

Vaid vähesed edukad juhid on täiesti puudusteta, kuid edu võib saavutada ka oma tugevate külgede rõhutamisega. Teiste hea juhtimise eelduseks on see, et tuleb õppida iseennast efektiivselt juhtima.

2. Ärge ajage segi äri juhtimist inimeste juhtimisega

Mõned andekad ärijuhid on erakordselt kehvad inimeste juhtijad. Samas võivad mõned suurepärased inimeste juhid teada väga vähe juhtimisprotsessidest. Edu ühes vallas varjab sageli nõrkusi teises. Kui olete ühes tugev, veenduge, et teil on hea liitlane teises vallas. Mitte alati ei too edu enesetäiendamise raskele teele asumine. Palju usaldusväärsem võimalus on valida otsetee ja leida inimesed, kellel on teil vajaka jäävad omadused ning nendega koos töötada.

3. Hea strateegia on olulisem operatiivsest efektiivsusest

Parem on teha õigeid asju ebaefektiivselt kui valesid asju hästi. Keerulised operatsioonid toimivad efektiivselt üksnes siis, kui on piisavalt aega mõtlemiseks. Nii et enne tegutsema asumist peaks mõtlema.

4. Parem valida töötajaid selleks aega võttes kui neid hiljem lahti lasta või viltu läinud valikuga leppida

Vaid harva on hoolikas personalivalik aja raiskamine. Kiired, kümne minuti jooksul langetatud otsused võivad tuua kaasa aastate pikkuse kahetsemise.

5. Ärge sekkuge liialt

Juhtimine on delegeerimine. Andke töö ja vastutus selle eest kellelegi teisele. Sekkumine ja mikrojuhtimine võib vähendada uute vastutuste võtmise indu.

6. Tehke oma valitud juhtimisstiil teatavaks