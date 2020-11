Ewert Sundja pani Sipsiku laulud illustreeritud lauluraamatusse

Raamatuga on kaasas CD plaat, kus on filmis kõlanud laulud ja muusika, uued laulud ning kõikide laulude fonogrammid kaasa laulmiseks.

Helilooja Ewert Sundja jutustab raamatus filmimuusika kirjutamisest ja sellest, kuidas muusika on pildi abimees. «Olen siia raamatusse kogunud kõik filmis kõlanud laulude noodid koos akordimärkidega, et saaksid end kas klaveri, kitarri või ukulelega saata. Iga laulu juurde kirjutasin väikese jutukese, kuidas muusika sündis või mida tähele panna,» ütleb ta.

«Mul oli suur rõõm olla üks «Sipsiku» filmi režissööridest. «Sipsik» on animafilm. Täispika animafilmi tegemine on aeganõudev ja keeruline töö ning seda aitab teha palju inimesi. Siin raamatus räägin sulle animafilmi tegemise tööetappidest,» lubab omalt poolt režissöör Meelis Arulepp. «Neid kõiki on vaja, et üks tore lastefilm kokku panna!»