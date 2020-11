ARVUSTUS ⟩ Tapatalgute absurdne võlu

Kui meil siin on selles vallas üldiselt trooninud vahva sõdur Švejk, siis ingliskeelses maailmas ja tegelikult ka romaani keeleruumis on Hašeki teos enamasti sama tundmatu kui meil «Nõks-22», mis on aga seal samas staatuses. Muidugi, kumbki pole oma poolel maakerast ainuvalitseja, sest Remarque’i, Hemingway või miks mitte Linna sõjaromaanid on selles žanris ikkagi väga olulised raamatud. Ent need esindavad selle tumedamat poolt, samas kui Hašek, Heller ja Voinovitš näevad ka sõja teist külge.

ABSURDNE SÕJAMASIN

Joseph Heller. FOTO: akg-images / scanpix

Sõda on alati hirmus. See on alati julm. Aga see on ka alati absurdne. Kas või ses samas julmuses, millega tabab kõike, mis sellele ette jääb. Aga kuna sõda on alati ka survekatel, kus kõik protsessid hüppeliselt võimenduvad, siis juhtub nii ka suurriikide bürokraatiaga, mis sõjaväljal hoopis uue kvaliteedi omandab. Kurb on seejuures ainult tõsiasi, et kui rahuajal hekseldab bürokraatia masinavärk tihti enda toodetud mõttetuid probleeme, siis sõjas on mängus reaalsete inimeste reaalsed elud.

Sõja hakklihamasinas leidub aga alati inimesi, kes kogu sellest õudsest supist kõigest hoolimata puhtalt välja tulevad, «teflonmehi», keda ei võta kuul ega tääk. Švejk tatsab läbi Esimese maailmasõja ise näiliselt arugi saamata, mis ta ümber toimub, Tšonkin lihtsalt unustatakse selle hiiglasliku sõjabürokraatia poolt oma postile, «Nõks-22» peategelane Yossarian, Ameerika õhuväelane väljamõeldud Itaalia saarel asuvas baasis Teise maailmasõja lõpupoole, ei ole küll nii lihtsameelne ega õnnega koos, kuid ka teda näib saatus lihtsalt seletamatul viisil hoidvat. Ehkki mitte päris nii tervena kui eespool mainituid.

Ja temal on ka füüsilis-filosoofilist laadi probleem: ta ei saa aru, miks kõik teda tappa püüavad. Seejuures omad sama usinasti kui vaenlased. Viimastega on asi lihtsamgi, sest neist pole muud oodatagi, aga et tema surma näivad ihkavat ka ta ülemused teda pidevalt aina jubedamatesse kohtadesse saates ning relvavennad uskumatuid äärmiselt eluohtlikke rumalusi tehes, jookseb Yossarianil nii-öelda juhe kokku ja ta püüab igal võimalikul viisil lihtsalt ellu jääda. Mis on sõjas teadagi mõistlik tegu.

LÕBU LAIALT

Joseph Heller, «Nõks-22». FOTO: Kirjastus Tänapäev

«Pole kuskil rügemendis lõbusamat sõdimist,» lauldakse mäletatavasti «Švejkis». Enam-vähem samuti on see ka «Nõksus», või nii vähemasti tundub. Sest nii sõdimise kui ka mitme kraadi võrra vähem ohtlike seikluste puhul kipuvad mälestustesse pidama jääma nende lõbusamad seigad. Seda võib küllap kinnitada pea igaüks, kes ajateenistuse läbinud, eriti kui see on juhtunud olema näiteks N. Liidu armee. Ka seal võis olla üsna jube, aga kui sellest hiljem kirjutama hakatakse, kipub ikka välja kukkuma midagi sellist nagu Ruitlasel või Pakul, päris lõbus lugemine.

Lõbusaks lugemiseks võib liigitada ka «Nõksu», ehkki Yossarianil tegelikult nii lõbus ei olegi, pigem näeb ta erakordse selgusega enda ümber toimuvat hullust.

HULLULT KEERULINE

Just sellest hullusest kasvabki välja raamatu enigmaatiline pealkiri, mis inglise keeles lausa eraldi mõisteks kujunenud. See tuleb ühest mõttekäigust, mis ütleb, et «tõeliste ja vahetute ohtudega silmitsi seistes on mure oma ohutuse pärast ratsionaalse mõtlemise tulemus». Nii et kui lendur, kes on hull ja kellel saaks lendamise ära keelata, nõustubki mitte lahingulennule minema, näitab see, et ta ei ole hull, sest käitub ratsionaalselt, ning peaks tegelikult lendama. See on võimatu olukord, millesse inimene eriti sõja absurdses möllus tihti satub ja millest õiget väljapääsu justkui polegi.