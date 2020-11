Vaatamata kriisile on lugemine Eestis endiselt au sees

Praegu on alles november, aga ehk on juba näha, milliseid raamatuid on sel aastal enim ostetud?

Eha Pank: Sel aastal on enimmüüdud raamatute žanrivalik üsna lai. TOPist võib leida käsiraamatuid, ilukirjandust, ajaloo- ja lasteraamatuid. Viimaste aastatega võrreldes tõusis jälle au sisse ilukirjandus, selle kasvu on olnud tore jälgida. Mind rõõmustab, et raamatumüügi numbrid ei ole üleüldiselt langenud.

Kersti Küla: Rahva Raamatus on jätkuvalt populaarseimad lastekirjandus, ilukirjandus ja psühholoogia, kuid mahud kategooriate sees on tänavu veelgi enam võimendunud.

Kuigi aastalõpp ja seega magusaim raamatumüügi aeg on alles ees, kas oskate prognoosida selle aasta üldist tulemust?

Eha Pank: Prognoosime vähemalt sama tulemust, mis oli eelmisel aastal. Seoses kriisiga tekkis paljudel inimestel rohkem vaba aega ning nad leidsid tee raamatuni. Kui kevadel tõmmati raamatute väljaandmise hulka koomale, siis suve ja sügise saabudes tehti see osa tasa, mis kevadel ilmumata jäi.

Kersti Küla: Olgugi et tänavune aasta ei ole jaemüügi seisukohalt kaugeltki mitte tavaline, on mul siiski hea meel, et raamatute lugemine on jätkuvalt populaarne. Prognoosime eelmise aastaga võrreldavat tulemust, kuigi aasta lõpp on veel ees. Õnneks on juba ilmunud ja veel ilmumas palju häid raamatuid, millega nii iseennast kui ka oma lähedasi jõuludel rõõmustada.

Mitmetes Euroopa riikides on taaskehtestatud piiranguid ja meelelahutusasutused peavad mingiks ajaks oma uksed sulgema. Kuid on ka riike, kus raamatupoed on saanud erandi ja neid on lubatud lahti hoida. Vaatamata keerukale olukorrale loodame, et ka rasketel aegadel leiavad inimesed tee nii tavalisse raamatu- kui ka veebipoodi. Jõulud on ju tulemas ja on ammu tuntud tõde, et parim kink on raamat!