KATKEND ⟩ «Kontsad olid selleks, et Quiques isu äratada, ja mitte seda isu, mida vaigistatakse söögiga»

Fernando Aramburu, «Isamaa». FOTO: Kirjastus Toledo

Eelkõige on loo keskmes kummagi perekonna naised, omaaegsed parimad sõbrannad, kellest üks on kaotanud abikaasa, teisel aga istub poeg terroritegudes süüdistatuna vangis. Ent ETA kolm aastakümmet kestnud ohvriterohke tegevuse haavu kannavad hinges kõik, keda see otseselt või kaudselt on puudutanud. Aramburu kirjutab Baskimaa traumaatilisest kogemusest süüdistavat või dotseerivat hoiakut võtmata, inimlikult ja voolavas eepilises stiilis. «Isamaad» on võrreldud XIX sajandi suurromaanidega.

Fernando Aramburu (1959) on hispaania keeles kirjutav baski kirjanik, kes alates 1985. aastast on elanud Saksamaal, kus ta töötab hispaania keele õpetajana. Aramburu romaanid ja novellid on pälvinud palju auhindu, kuid tema kahtlemata mõjukaim teos on 2016. aastal ilmunud «Isamaa», mille põhjal valmis 2020. aastal ka seriaal. Romaanile on omistatud pikk rida kirjandusauhindu nii Hispaanias kui mujal ning seda on tõlgitud enam kui kolmekümnesse keelde.

***

Kontsad parketil

Seal ta vaeseke läheb, et murduda. Nagu laine vastu rannakaljut. Veidi vahtu ja hüvasti. Kas ta ei näe, et mees ei vaevu talle ustki avama? Madalam kui muru.

Ja milleks need kontsakingad ning punaseks võõbatud huuled neljakümneviieselt? Sinu taseme juures, tütar, mis paneb sinu positsiooni ja haridusega naist käituma nagu plika? Kui aita seda näeks…

Autosse istudes heitis Nerea pilgu aknale, mille kardina varjus ta uskus ema jälgivat nagu alati. Ning tõepoolest, kuigi Nerea tänavalt ei näinud, vaatas Bittori teda nukralt, kulm kipras, ning pomises omaette, et seal ta vaeseke läheb, iluasjake tollele eneseimetlejale, kellel pole pähegi tulnud kedagi õnnelikuks teha. Kas ta ei taipa, et naine peab olema päris meeleheitel, kui püüab abikaasat veel pärast kahtteist abieluaastat võrgutada? Lõppkokkuvõttes parem ongi, et neil järeltulijaid ei ole.

Enne taksosse istumist viipas Nerea põgusalt hüvastijätuks. Kolmandal korrusel kardina varjus pööras ema pilgu kõrvale. Üle katuste paistis lai mereriba, Santa Clara saare tuletorn, kauguses pilvevine. Ilmateadustaja oli lubanud päikest. Ja tema – oh, kui vanaks ma hakkan jääma – vaatas uuesti tänavale ning takso oli juba silmist kadunud.

Seejärel otsis ta katuste, saare ja sinise silmapiiri tagant, teispoolt pilvi ja veelgi kaugemalt, igaveseks kadunud minevikust, mälupilte tütre pulmadest. Ta vaatas taas Nereat valges kleidis, lillekimp käes, ülevoolavalt õnnelikuna Buen Pastori katedraalis ning tütart ukse juurest jälgides, nii sihvaka, naerusuise ja kaunina, valdas teda halb eelaimus. Kui ta õhtul üksi koju jõudis, ei puudunud palju, et ta oleks istunud Txato foto ette ning pihtinud talle oma kartusest; kuid tal valutas pea ning pealegi oli Txatol kombeks pereküsimustes härdaks muutuda, eriti kui asi puudutas tütart. Mehel olid pisarad kerged tulema, mis sest et fotod ei nuta, küll mina juba tean.