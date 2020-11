Fernando Aramburu suurromaan näitab, kui kergesti saab siirast isamaa-armastusest terrorism

Fernando Aramburu, «Isamaa». FOTO: Kirjastus Toledo

Hispaania viimase kümnendi olulisimaks romaaniks nimetatud Fernando Aramburu «Isamaa» on lugu kahest perekonnast, kelle lähedasele sõprusele teevad lõpu kahtlused, viha ja radikaliseerumine, mille toob kaasa ETA tegevus ühes Baskimaa väikelinnas. Eelkõige on loo keskmes kummagi perekonna naised, omaaegsed parimad sõbrannad, kellest üks on kaotanud atentaadi tagajärjel abikaasa ja teise poeg on süüdi mõistetud terroritegudes, kahtlustatuna muuhulgas sellesama peresõbra tapmises. Relvarahu välja kuulutamise järel 2011. aastal kerkib üles küsimus lepituse ja andestuse võimalikkusest. Lugu on kirjutatud ajas hüplikult, veenva psühholoogilise kaasaelamisega – kriitikute sõnul moodustub eri tegelaste silmade läbi otsekui monumentaalne seinamaal.

Baskimaa iseseisvust taotlev ETA terrorirühmitus tegutses alates 1968. aastast kuni 2011. aasta relvarahuni. Aramburu kirjutab sellest Baskimaal endiselt õrnast teemast süüdistavat või dotseerivat hoiakut võtmata, voolavas eepilises stiilis, nii et «Isamaad» on võrreldud XIX sajandi suurromaanidega ja nimetatud koguni tänapäeva «Sõjaks ja rahuks». Läbi kolmekümne aasta kulgeva tegevuse taustal avaneb kaasaegse Hispaania areng, mille ühes otsas on pühendunud koduperenaiste kirglik katoliiklus ning teises ühiskonna avanemine samasooliste abielule. Tavainimese silmade kõrguselt vaadatuna saab õõvastava lihtsusega selgeks, kui kerge võib olla üleminek siiralt isamaa-armastuselt terrorismile ja kui hävitavalt mõjutab niisugune ühiskondlik konflikt tahes või tahtmata kõigi sellega kokku puutunute elu.

Fernando Aramburu (1959) on hispaania keeles kirjutav baski kirjanik, kes alates 1985. aastast on elanud Saksamaal, kus ta töötab hispaania keele õpetajana. Aramburu romaanid ja novellid on pälvinud palju auhindu, kuid 2016. aastal ilmunud «Isamaa» («Patria») on kahtlemata tema olulisim teos. «Romaan on vastulause poliitilisel ettekäändel isamaa nimel toime pandud kuritegudele, kus käputäis relvastatud isikuid teatud ühiskonna osa häbiväärsel toetusel otsustab, kes sobib isamaale ning kes peaks selle maha jätma või sootuks kaduma,» ütleb Aramburu raamatus kirjanikust tegelase suu läbi: «Tahtsin vastata konkreetsetele küsimustele. Kuidas elatakse isiklikult üle mõrvatud isa, abikaasa, venna kaotuse valu? Kuidas lähevad pärast ETA kuritööd eluga edasi lesk, orb, sandistatu?»