Alexander Tsikhilov: leiutised, mis muutsid maailma

« Enam kui 6000 aastat tagasi leiutatud tavaline ratas kergendas tublisti nii inimeste kui ka kaupade vedu. Selleks oli aga vaja vaistlikult aru saada, et suhteliselt tasasel pinnal on veeremise hõõrdetakistus palju väiksem kui libisemise hõõrdetakistus. Nii selgus, et kaupa on ratastel vedada hoopis kergem kui mööda maad lohistiga tirida. Umbes samal ajal hakkasid ilmuma esimesed katsed fikseerida suulist teavet jooniste ja märkide kujul, et säilitada seda edaspidiseks. Nõnda ilmusid esimesed märgid kirjaoskusest, nendega koos aga võimalus koguda ja levitada algseid teadmisi. Mõne aja pärast ehk sedamööda, kuidas tekkisid varajased riiklikud moodustised, tekkis inimkonnal vajadus pidada arvet tema käsutuses olevate vahendite üle ning neid jaotada – tekkisid numbrid ja nendega tehtavad lihtsad aritmeetilised tehted,» selgitab oma raamatus «Plokiahel. Põhimõtted ja alused» Admiral Marketsi kaasasutaja Alexander Tsikhilov, kellel on laialdane kogemus valuutatehingute, elektroonilise kauplemise ja plokiahela tehnoloogiate valdkonnas ning SBS Swiss Business ärijuhtimise doktorikraad.

Just tolleaegses Itaalias lahendati Tsikhilovi sõnul suurel määral kaubalisrahaliste väärtuste liikumise tõhusa arvestuse ülesanne – nimelt leiutati kahekordse kirjendamisega raamatupidamine. Kahekordse kirjendamise meetod seisneb aktiva- ja passivakontode tasakaalustamises. «Teisisõnu, nende väärtusi muutes on vaja hoida need alati võrdsetena. Ilmusid esimesed arveraamatud, mis sisaldasid raamatupidamiskandeid (tehingute kajastusi) kahekordse kirjendamise alusel, ilmusid esimesed bilansid ja kasumiaruanded. See kõik võimaldas panna aluse äritegevuse korraldamise keerukamatele mudelitele, samuti asutada esimesed krediidiasutused,» selgitab ta. Arvatakse, et just keskaegses Itaalias ilmusid esimesed pangad, täpsemalt 1407. aastal Püha Georgi pank Genovas. Kahekordse kirjendamise põhimõte, mis võimaldas võrrelda vahendite allikaid ja nende kulutamise viise, pani aluse pangalaenude süsteemi arengule. Pangad andsid aktiivselt laenu kaupmeestele, aadlikele ja koguni Euroopa valitsejatele. Vastutasuks ei saanud pankurid mitte ainult märkimisväärset tulu laenuintressidena, vaid võisid saada arvestatava poliitilise mõjuvõimu, näiteks nagu Firenzes Medicite perekond, kelle liikmetest said lõpuks Toscana hertsogid ja terve piirkonna pärusvalitsejad.