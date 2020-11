Dave Benton elust Arubal: ühtehoidmine oli elu võti

Dave Benton on meile tuntud kui laulja, kes 2001. aastal koos Tanel Padariga Eesti riiki säravalt kogu maailma melomaanidele tutvustas, meid Eurovisiooni võitjate austavasse nimekirja ja koos sellega ka kultuuriajalukku jäädvustas. On aga palju põnevat, mida me Dave Bentonist veel ei tea – kas olete kuulnud, et tema pärisnimi on Efren Eugene Benita? Et lisaks lauljakarjäärile on ta ka alternatiivtervendaja ja reikimeister, gemmoloog ja kvalifitseeritud juveliir?