Ekspert: kõrgid, ebarealistlikud ja jäigad juhid on pikas plaanis harva edukad

Tõde on see, et mistahes alal edu saavutamiseks peame õppima endal ise tee pealt eest ära tulema. See kehtib nii juhtide kui ka kõigi teiste kohta. 1

Õpi järgimist

Piiskop Fulton J. Sheen ütles: «Tsivilisatsioon on alati ohus, kui käsuõiguse saavad need, kes pole kunagi õppinud kuuletuma.» Ainult see, kes on hea järgija, teab, kuidas teisi hästi juhtida. Hea juhtimine eeldab selle maailma mõistmist, milles järgijad elavad. Sa mõistad inimesi, sest oled kõndinud nende kingades. Tead, mida tähendab olla meelevalla all ja tajud, kuidas seda õigesti rakendada. Seevastu juhid, kes pole ise kunagi olnud head järgijad ega meelevallale allunud, kipuvad olema kõrgid, ebarealistlikud, jäigad ja autokraatlikud. Kui see on sinu juhtimisstiil, tuleb sul sügavamalt endasse vaadata. Sellised juhid on pikas plaanis harva edukad. Nad võõrduvad oma järgijatest, kolleegidest ja juhtidest. Õpi alluma teiste inimeste juhtimisele ja sa muutud enam alandlikumaks – ja paremaks – juhiks.

Õpi enesedistsipliini

Räägitakse, et Preisi Friedrich Suur kohtas ühel päeval Berliini äärelinnas kõndides üht väga vana meest, kes kõndis risti vastupidises suunas.

«Kes sa oled?» küsis Friedrich oma alamalt.

«Ma olen kuningas,» vastas mees.

«Või kuningas!» naeris Friedrich. «Ja mis kuningriigi üle sa siis valitsed?»

«Iseenda üle,» kõlas uhke vana mehe vastus.

Me kõik oleme omaenda elu monarhid. Meil on vastutus valitseda oma tegude ja otsuste üle. Selleks et teha järjepidevalt häid otsuseid, astuda vajadusel õigeid samme ning hoiduda väärsammudest, on vaja iseloomu ja enesedistsipliini. Vastasel korral on tagajärjeks enesekontrolli kaotus – ütleme asju, mida pärast kahetseme, kaotame häid võimalusi ja uputame end võlgadesse.

Kui oleme rumalad, tahame võita tervet maailma. Kui oleme targad, tahame võita iseennast. See algab sellest, et me teeme, mis on õige, vaatamata sellele, kuidas me end seejuures tunneme.

Harjuta kannatlikkust

Juhid kipuvad olema kannatamatud, nad vaatavad ette, mõtlevad ette ja tahavad liikuda ees. Ja see võib olla hea. Olla samm teistest ees teebki sinust liidri, kuid vähe väärtuslikke asju tuleb elus kiiresti. Ei ole olemas sellist asja nagu silmapilkne silmapaistvus või kohene küpsus.

Juhid peavad meeles pidama, et juhtimine ei tähenda seda, et finišijoon ületatakse esimesena. See tähendab viia inimesed koos sinuga üle finišijoone. Sel põhjusel tuleb juhtidel teadlikult tempot aeglustada, jääda inimestega ühendusse, värvata juurde neid, kes aitaksid visiooni täita ning hoida oma inimesed liikumises. Seda ei saa teha, kui jooksed oma inimestest liiga kaugel ees.

Otsi aruandlussuhteid