Soomlased kirjutavad Eesti teekonnast Euroopa Liidu ja NATO liikmeks saamisel

Raamatus antakse põhjalik ülevaade Eesti teekonnast Euroopa ühispere täieõiguslikuks liikmeks ja riigi arengust uues läänelikus suunas aastatel 1995–2005. Hoolimata sellest, et käsitletud on kitsamat perioodi Eesti arengus, on teemade taustad avatud laiemalt ja antud ülevaade ka riigi tulevikuperspektiividest. Keskendutud on Eesti poliitikas toimunule, Eesti ja Venemaa piiriküsimusele, Euroopa Liidu, NATO, haridussüsteemi, kultuuri- ja usueluga seotud probleemidele. Raamatu tekstile on lisatud 45 fotot, millest paljusid pole varem Soomes avaldatud.