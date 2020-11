«Mu rinnus hakkas praksuma sädemeid, mis üle kogu mu naha laiali levisid»

Ta laisk naeratus oli ülimalt ohtlik.

Teate, ma olen alati tundnud, et ma oskan hästi flirtida, lihtsalt need poisid, kellega ma seni katsetanud olin, ei flirtinud vastu. Jack seevastu oli selles ülimalt hea ning minagi olin täna äärmiselt osav. Ta pilk eksles mu ristatud jalgadele, eriti sellele paarile sentimeetrile põlvele, mis mu seeliku ja saapasääre vahelt paista oli.

Oh pagan. Kohe kindlasti oli ta mulle pilgu peale pannud. Mis ma nüüd teen? Maa Beatrixile: see on ööbuss, mitte ansambel Journey hittlaul. Kaks võõrast ei olnud kesköisel rongil teel eikuhugi. Mina sõitsin koju ja tema oli ilmselt teel alkoholipoodi rüüstama.

Romantikast rääkides, vahel olin ma kindel, et mul on needus peal. Ei, ärge saage valesti aru, ma ei ole üks neist «oh, vaene mina, ma olen selline müürililleke, mitte keegi ei vaata mind kunagi» tüdrukutest. Poisid vaatasid (nagu praegu). Mõned isegi jõllitasid (päriselt, nagu praegu). Lihtsalt, kui nad mind tundma õppisid, või siis heitsid pilgu mu veidratele meditsiinilistele kunstitöödele… hakkasid asjad viltu kiskuma.

Tavainimeste jaoks liiga veider ja hipsterite jaoks mitte piisavalt veider, nii ei olnud ma ei veidrik ega nohik ja seega olin jäänud eikellegimaale. Ma olin rahul sellega, et ma kuskile ei kuulnud, päriselt, isegi siis, kui keegi sel talvel markeriga mu kapile «Morticia Adams» kritseldas. Mõttes, et esiteks oli meil peaaegu sama perekonnanimi, kuigi Morticia omas oli tegelikult kaks d-tähte, ning sellel, kes mu kappi sodis, ei olnud ilmselgelt piisavalt ajumahtu, et seda teada, kuid mis siis ikka. Ning teiseks näen ma oma juuste tõttu tegelikult välja rohkem nagu Addamsite tütar Wednesday – see tundetu tüdruk oma ilma peata nukkudega. Juustes kannan ma alati punupatse ning ma oskan neid punuda tuhandet ja üht moodi, printsess Leiast Kreeka jumalannani, tänane meistriteos nimega Tänapäevane Keskajaprintsess kuskil nende vahel.

Naljakas asja juures on see, et Addamsite perekond meeldib mulle väga, seega ei suutnud see, kes mind selle hüüdnimega ristis, mulle mitte mingit kahju teha. Kohe kindlasti ei põhjustanud see ühtki magamata ööd. Ning ma ei ole ka täielikult seltskondlik hälvik. Mul on paar sõpra (paar tähendab siinkohal täpselt kahte, Laurenit ja Kaylat, kes hetkel kuskil soojemas osariigis oma suvepuhkust veetsid). Ning mul on olnud paar peikat (paar tähendab siinkohal, et käisin kaks kuud Howard Hooperiga ning kaks tundi Dylan Nortoniga lõpuballivastasel peol Laureni keldris).