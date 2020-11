Kuidas värvatakse lihttöölisi? Värbamisekspert selgitab

Lihttöölisi värvates peab mõistma, et neile tuleb tööd võib-olla rohkem selgitada, teatud asjad n-ö puust ja punaseks selgeks tegema ning uut infot korrata, enne kui see iseseisva töö tegemiseks kinnistub. Tasub teha infotunde, jagada brošüüre ja muid materjale, mida Sinu ettevõtte lihttöölised kasutavad ja kust infot hangivad.

Lihttööliste värbamine algab profiilikirjelduse tegemisest. Selle põhjal valmib töökuulutus, mille peale hakkab laekuma CV-sid. Kui potentsiaalsed inimesed on esimeses voorus välja valitud, võiks neile esimese kontaktina helistada. Telefonivestluse teel saab juba peamised asjad ära rääkida – öelda konkreetne palganumber, tööajad ja töö asukoht. Kogemusega on selgeks saanud, et lihttöö tegijate jaoks on olulised ka ettevõtte stabiilsus nii töö olemasolu kui ka palga maksmise osas, töötingimused ja preemiate maksmise võimalus. Telefonivestluses tasub olla võimalikult aus, et vältida mõlemapoolset ajakulu kohtumise näol, kui tingimused tegelikult ei vasta ootustele.