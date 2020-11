KATKEND ⟩ «Ma olen see inimene, kellele meeldis üheksanda klassi bioloogiatunnis konna lahata»

Jenn Bennet, «Südame õige kuju». FOTO: Raamat

Beatrix Adams teab täpselt, kuidas veedab oma viimase suve enne abituuriumi. Kindlalt Da Vinci jälgedes sammudes on ta võtnud ette selle ainsa asja, mis annab talle muuseumi sponseeritud stipendiumikonkursil kindla eelise: ta peab joonistama lahatud surnukeha. Kuid haigla vabatahtliku kehaannetuse programmile ligi pääsemisega tegeledes jääb ta viimasest trammist maha ning kohtub poisiga, kes keerab kõik ta suveplaanid pea peale.Jack on võluv, kohutavalt ilus ning ilmselt San Francisco tuntuim ja tagaotsituim tänavakunstnik. Ööbussides ning katustel seigeldes saab Beatrix aimu Jacki tõelisest olemusest ning saladustest, mis teda nii muserdanud on. Kas saladuse varjud ähvardavad nende suhte rikkuda? Või on perekonna kapis peituvad luukered need, mis noored lahku viivad?

***

Viimast trammi ei tulnud. Kell lähenes keskööle ning olin ülikooli kliinikumile lähimas ühistranspordipeatuses veetnud pea tunni, klammerdudes oma kunstiportfoolio ning selle külge, mis mu aust veel alles oli. Lisaks minule oli seal veel käputäis meditsiinitudengeid, vanemapoolne hiinlanna, kel vihmavari relvana pea kohal, jutukas kodutu Will (kes elas kliinikumi parklas) ning üks entusiastlik joobnud tänavajutlustaja, kes soovis meid kas hoiatada peatse maailmalõpu eest, meile selleks esimese rea pileteid müüa või hoopis mõlemat.

«Kahe vaguniga metroorong läks Sunseti tunnelis katki,» luges üks tudengitest oma telefonist. «Tundub, et tuleb ööbussiga leppida.»

Gruppi läbistas kollektiivne ohe.

See palju kirutud ööbuss.

Hilisõhtusel ajal kui San Francisco trammiliiklus on seiskunud ning suurem osa linnast magab, võtab ööbuss linnaliini üle. Olin sellega kord varem sõitnud, just enne suvevaheaja algust. Mu vanem vend Heath oli ekslikult üritanud mu tuju parandada sellega, et ostis piletid «Väikese merineitsi» karaokelinastusele Castro teatris ning pärast südaöist söömaaega odavas ketirestoranis olime me oma tavapärasest transpordist maha jäänud. Ööbussid on aeglasemad, räpasemad ning täis inimesi, kes lahkuvad pidudelt, klubidest ning äsja suletud pubidest, mistõttu suureneb märgatavalt risk sattuda rusikavõitlusesse või saada täis oksendatud. Koos Heathiga oli ööbuss üks asi, üksinda oli aga risk palju suurem, eriti kuna keegi ei teadnud, kus ma olen.

Jep, ma tean. Mitte just maailma parim idee, kuid mul polnud ka taksoraha kaasas. Närisin natuke küünenahka ning põrnitsesin tänavalampi ümbritsevat udu, lootes, et ei näe välja nii ärevil, nagu ma end sisimas tundsin.