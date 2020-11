Loodusteadus kui võlukunst – seda ei maksa peljata

Nagu keskajal peljati võlukunsti, nii on tänapäeval paljudele füüsika, keemia, bioloogia ja matemaatika hirmutavad. Kusagilt on laiali läinud müüt, et need on kohutavalt rasked. Tegelikult on loodusteadused jõukohased kõigile, sellepärast on väga tore, et on autoreid, kes püüavad seda müüti murda ning tutvustavad «inimkeeli» erinevaid igapäevaseid nähtusi, mis meid ümbritsevad.

Minu esimene soovitus on lugeda seda raamatut mitu korda, sest siis muutub füüsika kodusemaks.

«Tähevalguse kiirus» on suurepärane ettelugemise raamat näiteks lasteaialastele, et neil tekiks esmane arusaamine maailmast ja nähtustest, millega me kõik oma elus kokku puutume. Lihtsus, mängulisus ja rohkelt illustreeritud leheküljed toetavad arusaamist ja võimaldavad infol hästi meelde jääda.

Colin Stuart, «Tähevalguse kiirus. Füüsika piltlikult ja selgelt: helid, valgus, kosmos». Tõlkija Kuldar Traks. FOTO: Koolibri

Mulle meeldivad selle raamatu juures mitmed aspektid. Lihtsustamisel pole mindud äärmustesse (teave on endiselt pädev), samas ei hirmutata füüsikaga tutvujat kohe matemaatikaga, mille karge külm ilu võib ka matemaatikuid endid vahel põlvist nõrgaks võtta. Nähtuste selgituste vahele on pikitud ka raskemaid küsimusi lastelt, millele vanemad tihti vastuseid peavad leidma. Miks on taevas sinine? Kui vanad on tähed? Kui vali on vali ja kui vaikne on vaikne? Miks loomad ei räägi? Raamat pole ainult füüsikast ja kosmoloogiast nagu tagakaane tutvustuses lubatakse, see on ka keemiast ja bioloogiast.