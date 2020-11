Aino Kallase preemia pälvis tõlkija Kadri Jaanits

Soome-Eesti suhteid on Kadri Jaanits edendanud ennekõike oma särava tõlkijatööga. Ta on tõlkinud auhinnatuid autoreid, nagu Sofi Oksanen, Rosa Liksom, Riikka Pelo, Seppo Zetterberg, Esa Saarinen, Erkki Tuomioja.

Ilmselt just filoloogiharidus on olnud Kadri Jaanitsale toeks tänapäeva soome kirjanduse ühe nõudlikuma autori, Katja Kettu vahendamisel. Eesti keeles Jaanitsa tõlkes on ilmunud «Keevitaja», «Rose on kadunud» ning «Ämmaemand». Tõlkijale on Katja Kettu tõeline meistriklass.