Armeenia lavašist Panama kaabuni ehk kas sa Makishi maskeraadi tead?

«Maailma vaimne kultuuripärand» on kõrge sisukvaliteediga, imeliste piltidega suureformaadiline teos, mis sobib lisaks eneseharimisele kindlasti ka riiulisse nähtavale kohale, et siis sobival hetkel ta taas kätte võtta ning ühest või teisest kultuurinähtusest põhjalikumalt teada saada. Olgu selleks traditsiooniks flamenco, Armeenia lavašitegu, Kirgiisi viltvaibad, jooga või tango. Jah, nõnda kirev on maailma rikkalik kultuuripärand, millest vaid suhteliselt väike, aga väga märkimisväärne osa on võetud UNESCO maailma vaimse kultuuripärandi nimekirja.

Imelised pildid, valgustav sisu

Massimo Centini, «Maailma vaimne kultuuripärand». FOTO: Koolibri

UNESCO strateegia on erakordne, kuigi esmapilgul paistab see olevat suunatud millelegi igapäevasele ja vähetähtsale. Nimistu on puhtalt antropoloogiline, s.t see püüab tõsta esile teatud ainulaadseid nähtusi, mis võivad ühe kultuuri kohta nii mõndagi avaldada. Näiteks iseloomustavad rituaalsed pidustused või festivalid väga hästi seda kultuuri, kus on sedasorti sündmusi ammustest aegadest korraldatud. Kui jätta kõrvale nende ürituste meelelahutuslik vorm, on neil kommetel tihti erakordselt huvitav taust, mis võib anda olulisi vihjeid selle ühiskonna tekke ja arengu kohta.

Meenutame siinkohal, et UNESCO on ÜRO juures töötav organisatsioon, mis loodud üleilmseks koostööks teaduse, hariduse, kultuuri, keskkonnakaitse ja inimõiguste vallas. UNESCO koostab ja võtab väga kaalutletult oma nimistusse maailma kultuuri- ja loodusobjekte, mis on siis UNESCO kaitse all. See nimekiri on tänaseks üsna pikk – viimastel andmetel kuulub sinna üle 1100 väga valitud objekti. Eestist kuuluvad sinna vaid Tallinna vanalinn ja ka Eestiga seotult ka Struve meridiaan. UNESCO maailma vaimse kultuuripärandi nimekiri on märksa noorem ja sellevõrra ka õhem. Vaimse ehk immateriaalse kultuuripärandi nimistu loomise otsustas ÜRO 2003. aastal ning esimesed traditsioonid kanti nimekirja viis aastat hiljem. Tänaseks on neid seal pooletuhande ringis ning Eesti on seal esindatud laulupidude traditsiooni, Kihnu kultuuriruumi, Seto leelo ja Võromaa suitsusauna kommetega. Neist ükski pole nüüdsesse raamatusse veel jõudnud, küll aga on neist eraldi ilmunud suur hulk kirjutisi.

Hääbuvad ja kestvad traditsioonid

Raamatu autori, itaallasest kultuuriantropoloogi Massimo Centini valikusse on sattunud üsna paljud väga tuntud, aga ka üsna haavatavad vaimse kultuuripärandi traditsioonid, oskused või nähtused. Näiteks paljudele kindlasti üllatusena tulev Portugali karjakellade valmistamise traditsioon, mida seostaks ikka pigem Šveitsiga, aga näe… Seda väga spetsiifilist kunsti mõistavad meistrimehed, kelle keskmine vanus kipub jääma 70 eluaasta kanti ning pole väga palju neid nooremaid, kes põlvest põlve pärandatava traditsiooni kannatlikult ära õpiks. Sama üllatavana mõjuv traditsioon, mis samuti hääbumisohus, on Kesk-Euroopas toimuv krevetipüük hobustel. Õnneks on UNESCO vaimses pärandis ja ka raamatus hulgaliselt traditsioone, mis on täies elujõus ning seda tänu oma atraktiivsusele ja oskuslikele propageerijatele. Näiteks tango ehk «kurb mõte, mis tantsib», nagu seda on kirjeldatud. Või flamenco, mis oma tänasel ja meile teada kujul pole üldse see, millest ta kunagi võrsus ehk romade raske rändurisaatuse kehaline väljendus. Ka keerulisemad kunstid, nagu Hiina kalligraafia või jooga on hoolimata väga palju aega ja keskendumist nõudvast õppimisest kogu maailmas populaarsed. Ilmselt ei ole lugejate hulgas palju neid, kes mõnest traditsioonist, mis raamatus kirjeldatud, pole kuulnudki. Kas teate näiteks Kumbh Mela rituaali? Olete näinud mõnd Zafimaniri puidunikerdust? Osa saanud Makishi maskeraadist? Kui ei, ei tasu häbeneda. Raamat aitab teid nimetatud kunstidele oluliselt lähemale. Ja kõigutab ka ehk mõndagi kivistunud teadmist – näiteks seda, et kuulus Panama kaabu on tegelikult Ecuadori põline ja hinnatud käsitöökunst ning praeguse nime kinnistas palmikiududest käsitsi valmistavale peakattele Panama kanali avamisele saabunud Theodore Roosevelt.