Signe Ventsel ja Kristi Jõeorg on kaks hakkajat eesti naist, kel on nõnda palju tegutsemisindu, et nad nakatavad sellega teisigi. Uskudes, et naised vajavad muutusteks vaid veidi inspiratsiooni ja julgustust, kirjutasid nad koos raamatu, milles on lood teistelt naistelt, kes on härjal sarvist haaranud ja oma elus uue lehekülje pööranud.

Detsembri alguses jõuab poodidesse inspiratsiooniraamat «Julgus luua muutust», mille eesmärgiks on eesti naisi inspireerida, julgustada ja süstida neisse teotahet, et võtta ette elumuutuseid, millest naised on salamisi unistanud, aga mida pole mingil põhjusel söandatud ette võtta. Teoses on kajastatud teemad, millega kõik naised kokku puutuvad - karjäär, ettevõtlus, raha, suhted, vaimne ja füüsiline tervis, tasakaalu leidmine ja kuidas olla julge ennastjuhtiv naine. Oma loo jutustavad teoses näiteks Egle Eller-Nabi, Marina Kaljurand, Kaja Kallas, Triin Ploompuu, Sandra Raju, Mari-Liis Lill, ja paljud teised.

Raamatu autoriteks on sõbrannad ja mõttekaaslased. Signe Ventsel on koolitaja ja Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni äriklubi president. Kristi Jõeorg on üles ehitanud ettevõtte Riskianalüüs OÜ. Mõlemad naised on ka emad ja teavad omast käest, kuidas perele pühendumine võib enesearengule ning ettevõtlikkusele kaikaid kodarasse visata. Seetõttu on nad pühendunud teiste inspireerimisele ja julgustamisele.

Kuidas teil tuli idee kirjutada selline raamat ja teha seda veel koostööna, kahekesi?

Kristi Jõeorg: Mina mõtisklesin sellest raamatust juba aastal 2016, kui mul esimene laps sündis. Olin selleks ajaks ettevõtluses ja erinevates suhtlusringkondades aktiivne olnud, lisaks olin omanud erinevaid suhteid ja käinud USAs raamatuid müümas. See kõik pani mind märkama just seda, et naistes võiks olla rohkem julgust ja naised peaksid rohkem enda tagalat kindlustama ja omama plaani B. Raamatumüügiks valmistumisel oli väga tähtsal kohal fraas what if... See kandus mulle ka igapäevaellu edasi – oskus mõelda ette ja olla valmis plaan A nurjumiseks. Ühel sügispäeval läksime Signega randa «kõnnikoosolekut» tegema. Rääkisime elust-olust ja nii ühel hetkel meenus mulle minu algatatud raamat arvutifailides. Käisin Signele enda mõtte välja ja Signe nägi koheselt seda mõttena, mis tuli kindlasti realiseerida, kuna ka tema südamesoov on olnud naisi julgustada. Teades Signet varasemast ajast, ei kahelnud ma hetkekski temas kui koostööpartneris.

Signe Ventsel: Mulle tundub tagantjärgi, et see Kristi idee ootaski heas mõttes seda julget koostööpartnerit, kes annab mõttejulgust, et teeme ära, ja nüüd ja kohe, millal siis veel. See idee tekkis meie vestlusesse, kui rääkisin Kristile ühte lugu naisest, kes oli toetanud ja väärtustanud meest ja lapsi ning iseenda ripakile jätnud. Rääkisin imestunult, et miks naised on kohakuti altruistid ja jätavad iseennast tahaplaanile. Ehk ma rääkisin lugu Kristile ja näete, mis hakkas juhtuma ühest loo rääkimisest ja kuulamisest. Iga tähendusrikas inimarengu element on saanud tõeks vaid seepärast, et inimesed on üksteisega jaganud lugusid, ideid ja nende ideede nimel on koostööd tehtud.

Kas teil ei tekkinud raamatu ideede ja sisu suhtes erimeelsusi? Või tuli ette ka selliseid hetki, kui oleks tahtnud projekti nurka visata?

KJ: See oligi selle projekti juures vaimustav, et me täiendasime üksteist nagu yin ja yang. Meil ei olnud kordagi mõttes projekti nurka visata, kuna meie sisemus ütles, et Eesti naised vajavad seda. Meie arutelude juures oli väga äge ka see, et me mõlemad arvestasime alati teineteise arvamusega ja ei püüdnud ainult enda nägemust läbi suruda.

SV: Paar korda oli ka nii, et me algul ei olnud kohe ühel meelel, kuid läbi avatud rääkimise ja argumenteerimise saime väga palju parema tulemuseni, mis ongi väikeste eriarvamuste parim tulemus.

Raamat «Julgus luua muutust». FOTO: Raamat

Kellele on see raamat kirjutatud. Kas ainult naistele?

KJ: Raamatus toodud põhimõtted on universaalsed - töötavad nii naiste kui ka meeste peal. Peamiselt on siiski raamat kirjutatud naistele, kes teavad täna, et soovivad oma ellu muutust. See on kirjutatud tulevastele ja tänastele lapsevanematele. See on kirjutatud ka naistele, kes otsivad midagi – mingit muutust –, aga ei tea veel, mis see täpselt on. See raamat on ka meestele, kes soovivad julgustada end ümbritsevaid naisi, kinkides see raamat naisele tema julgustamiseks.

SV: Olles igapäevaselt meeskondi ja juhte koolitamas, siis ma näen inimestes tihti hirmu, kartust ning enesearengutegevuste edasi lükkamist – otsused jäetakse tegemata, sest kardetakse kriitikat. Kui me ei julge muutusi luua, siis ei muutu ka elu paremaks. Kõik inimesed otsivad inspiratsiooni ja julgust, otsime kinnitust, et usku sisendada ning seda see raamat annabki. Mulle meeldib üks Jim Rohni tsitaat, et inimesed muudavad oma elu kahel korral – siis kui nad saavad suures koguses inspiratsiooni või kukuvad kõhuli porri. Pole vaja oodata kõhuli kukkumist, haara parem raamat ja mõtle, kuidas sina nende lugude toel saad oma elu muuta. Inimestel on alati arenguruumi oma eluvaldkondade parendamiseks, vahet pole, kas sa oled naine või mees, noor või vana.

Mis te arvate, miks on eesti naistel nii vähe eneseusku?

KJ: Eesti ühiskond on veel noor. Veel on värskelt meeles ja «ühiskonna reeglites» sees naine kui inimene, kes valmistab toitu, koristab ja kasvatab lapsi ning mahutab sinna ka tööl käimise. Ütleme, et naises on «mehe ja laste teenimise geen». Olulisel kohal on ka loomulikult lapsepõlves omandatud peremudeli loogika. Paratamatult mängib rolli ka suhtlusringkond ja teadmine, mida elult soovid. Olen kohanud mitmeid naisi, kellelt küsides, et mida sa elult soovid, ei tea nad vastust. Igapäevakohustused on nad lihtsalt alla neelanud ja mõte «mul on kiire» ei anna hetkegi, et korra peatuda ja endasse vaadata. Mõnikord puudub julgus proovida ja katsetada ning on hirm läbi kukkuda. Tänapäeva ühiskonnas on tohutult just sellist hirmu külvatud, mis paneb naisi olema rahul sellega, mis neil on, sest see pakub mingitki turvatunnet. Peale toidu ja joogi on inimese järgmine põhivajadus turvatunne. Sellest võib saadagi lõks, milles ei juleta muutust luua. Mõnikord jääb ka eneseusk selle taha, et naine ei tea, milles ta hea on või mis teeb just tema eriliseks.

SV: Eneseusk ja eneseväärtustamine saab alguse kodusest keskkonnast ja koolist. Varem on seda nendes kohtades inimestel ikka palju maha võetud, mitte juurde antud. Eneseusku olen mina saanud just läbi selle, kui ma olen näinud enda ümber naisi, kes on teistmoodi ja julgelt tegutsenud, siis olen saanud aru, et aga tegelikult saan ka mina sellega hakkama. Sedasi olen muutunud julgemaks. Samas olen igapäevaselt koolitamas inimesi ja näen inimestes palju kartlikkust, hirmu, et mida teised arvavad. Mina olen selle idee enda jaoks lahti seletanud sedasi, et defineerin ise oma edu mingis valdkonnas. Kui selle saavutan, siis ei saa mind keegi peale mu enda kritiseerida. Eneseusk ja eneseväärtustamine on enesearengu teema, mis tihti on inimestel planeerimata.

Mis võiks aidata, et naistel oleks rohkem julgust riskida ja tegeleda rohkem ettevõtlusega?

KJ: Alustuseks tuleb teha enda elus inventuur. Saada aru, kus sa hetkel oled ja kuhu tegelikult tahaksid jõuda. Vasta küsimusele, mis peaks sinu elus muutuma, et saaksid astuda neid samme, mida soovid? Nüüd hinda, millised on need vajalikud sammud, et liikuda sellel suunal, mis peaks sinu elus muutuma. Kirjuta need sammud üles. Vaata neile sammudele otsa ja mõtle rahulikult läbi, kuidas neid samme tegema hakkad.

Mõned sammud võivad tunduda lihtsad ja mõned ka hirmutavad. Vaata ennast ümbritsevaid inimesi, kas seal on kedagi, kellega saad enda mõtteid jagada ja leida lahendusi. Väldi neid inimesi, kes näevad vaid takistusi. Märka neid inimesi, kes küsivad analüüsivaid küsimusi, mis panevad sind edenevalt mõtlema aga mitte takistusi nägema. Kui oma suhtlusringkonnast ei leia seda inimest, kellega sisukat vestlust pidada, leia see inimene väljastpoolt – näiteks mentor või coach või mõni inimene, kes on jõudnud sinna, kuhu sina tahad jõuda. Usu, et inimesed, kes on kuskile jõudnud, aitavad sind hea meelega! Nüüd saadki enda mõtted läbi mängida ja astuda esimesed sammud. Sa ei pea kohe hooga ettevõtjaks hakkama, alusta samm-sammult. Märka, millises suunas sa peaksid ennast arendama hakkama, uusi teadmisi omandama, et kasvatada enda sisemist kindlustunnet. Teadmised annavad turvatunnet. Tea, et kui sa midagi täna ei muuda, ei muutu ka homme midagi.

SV: Naised ei pea tegelema ettevõtlusega, kuid see on üks viis eneseteostuseks. Kõik Eesti uuringud kinnitavad, et ettevõtlus on kasvutrendis ja Eesti naised on selles tublid, kuid nende ettevõtted on väiksed. Väiksed ka sellepärast, et meid pole keegi õpetanud julgelt ja suurelt unistama. Rääkisin ühe oma tuttavaga, kes ütles, et küll oleks hea, kui saaks müüa oma toodet ühes kuus 20 tükki. Kuulasin ja vaatasin, et kas tõesti ainult 20 tükki rahuldab sind? Tegelikult südames see teda ei rahulda, aga ta ei usu endasse. Naisi on ettevõtluses palju, kuid neil tuleks fookus suunata ettevõtte kasvatamisele, teha seda julgemalt ja koos hea mentoriga.

Kas need lood, mis te raamatusse kogusite, on ka teile endile õpetlikud?

KJ: Kindlasti, kuna näitasid, et me pole üksi. On palju naisi, kes on ennast väärtustades teinud samme sinna suunda, mida nad soovivad saavutada. Mõnikord ongi vaja ainult üht teise inimese lugu, et saada julgus astuda esimene samm.

SV: Eks me paneme tähele just seda, milles ise nõrgemad oleme... Mina sain totaalse õppetunni Triin Kase loost, kust ta rääkis, et kui sa teed ettevõtlust, siis see protsess peab olemas rõõmus. Igal hetkel, sest kui see ära kaob, siis kaotad ka enda ära. Tunnen, et ettevõtlus on väljakutserohke ja vahel võtab võimust mehelik energia. Ma unustasin ära selle naiselikkuse, millega võiks julgemalt ärimaailmas tegutseda. Märkan ka teisi naisi, kel see rõõm on kaduma läinud. Naiselikkuse energia kasutamine on Eesti ärimaailmas veel lapsekingades. Loomulikult ka see, et edu tuleb läbi väga selgete puhkuse võtmise aspektide… Leidsime uuringuid läbi lugedes, et need inimesed, kellel on kindel hobi, on elus ja töös edukamad. Jaa, tööandja peaks väga selgelt vaatama, et kui töötaja teeb ületunde, siis tema produktiivsus ja efektiivsus langeb, kui ta ei käi laadimas ennast. Ehk see on aspekt, mida tuleb teadlikult ka endas arendada, sest positiivne ja negatiivne stress viivad sind lõpuks samasse auku.

Kes on need naised, kelle lood te kokku olete kogunud? Mis on nende lugude juures ühist?

KJ: Need naised on julgenud erineda ja astuda samme enda eesmärkide suunas. Selleks, et astuda ennast väärtustavad samme, ei pea olema kuulsus või omama hunnikus raha. Muutust saavad luua kõik naised olenemata staatusest. Need naised on leidnud enda «mina». Naised on erinevatest eluvaldkondadest. See näitab just seda, et olenemata eluvaldkonnast saad sa muutust luua. Kõik on võimalik, kui sa vaid päriselt tahad.

SV: Kuulen tihiti inimesi enda ümber ütlemast, et Signe, mul sul viga, sa oled selline ja selline… Et sul veab, sul on palju lihtsam. Vahel tundub, et neil, kes on midagi saavutanud, on kõik kuidagi lihtsalt tulnud. Tegelikult on iga muutuse ja edukuse taha palju hirmu, arengut ja ports julgust. Jah, kui me vaatame meedias naisi, siis tekib sama tunne, et ah, mis tal viga asju teha, tal ju nii palju võimalusi! Kuid selle kõige taga on väga tähtsal kohal teadlik eneseareng ja töö, et jõuda sellele minapildile lähemale ning teha just neid asju, mis on südame ja peaga kooskõlas. Raamatus saavad sõna naised, kes on seda kõike teinud ja nende lugude kaudu ongi eesmärk kutsuda kõiki Eestimaa naisi sellele julgele muutuste teekonnale vastu astuma.

Lugude juurde olete koostanud ka harjutused. Mis laadi harjutused need on ja kas lugejal tuleb täielikult mugavustsoonist välja astuda?

KJ: Harjutused on valitud just sellised, mis panevad vaatama enda sisemaailma. Muutused ja areng ei toimu kunagi mugavustsoonis. Need on harjutused, mis aitavad näha võimalusi muutuse loomiseks ja märgata takistusi, mis vajavad ületamist, et luua muutust. Ma mäletan seda, kuidas ma peale enda coach'iga kohtumist tundsin, et mu pea plahvatab. Mõtlesin, et nüüd ma ei saa enam midagi aru, mis toimub. Minu üllatuseks oli järgmisel päeval palju muutunud – olin jõudnud lähemale teadmisele, mida soovin. Ajus on väga palju ühendusi, need ühendused on loodud kogemuste baasil. Sellised kohtumised coachi'ga lõid aga need ühendused segamini ja võimaldasid luua uued ühendused. Mina leian, et kui ei ole natuke hirmus, ei ole ka arengut!

SV: Just, need harjutused tunduvad peale vaadates nagu väga lihtsad, kuid tegelikult tahavad need väga iseenda sisse vaatamist. Kui sa need ära täidad, siis selle tulemusel märkad iseendas midagi uut ja tekib tahtmine süvitsi minna.