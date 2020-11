Milline on südame õige kuju?

Jenn Bennet, «Südame õige kuju». FOTO: Raamat

Enne peategelase hobi juurde asumist on mõistlik öelda, et «Südame õige kuju» on armas noorteraamat, milles peategelased tegelevad eneseotsingutega, klaarivad suhteid vanematega ning omavahel, kogevad esimese või juba järgmise armastuse võlusid ja valusid. Käesoleva raamatu suur pluss on aga, et kõige selle kõrval elavad noored oma tavalist elu ning mõtlevad ka tulevikule.

Beatrix Adams teab täpselt, mida ta peab tegema abituuriumile eelneval suvel – tal tuleb joonistada lahatud inimkeha, et saada muuseumi spondeeritud stipendium. Üksikema kasvatatud tüdruku jaoks oleks see ainus võimalus täita oma unistus ning kunsti edasi õppida. Salaja oma plaani ellu viies kohtub tüdruk salapärase tänavakunstniku Jackiga.

Sellele kohtumisele järgnevad salapärased infokillud, mis avaldavad jupi kaupa saladusi. Nagu tihti elus, pole selleski loos kõik nii, nagu paistab. Tuleb välja, et peidetud osi on nii Beatrixi kui ka Jacki elus. Kuidas see mõjutab noorte tärkavat suhet, kui saladused teineteise järel päevavalgele tulevad? Probleemidega tegelemine ning nende lahendamine on loos kindlasti olulisel kohal.

Olulisel kohal on raamatus «Südame õige kuju» ka vaimse tervise teema. Täpsemalt skisofreenia, mida põeb üks kõrvaltegelastest. Kui tihti on vaimsest tervisest rääkivad raamatud kuidagi tumedad ja kurvameelsed, siis selles teoses käsitletakse teemat lootusrikkalt. Teadmisega, et kõik on võimalik, isegi kui asjad on väga halvasti. Kindlasti julgustab «Südame õige kuju» rohkemaid inimesi vaimse tervise teemadel avalikumalt rääkima.

Kuigi noorteraamatus «Südame õige kuju» on mitmes mõttes väga eriline, siis kõige selle taustal kulgeb noorte armastuslugu, mis on pigem aeglane ja rahulik. See on minu jaoks käesoleva raamatu suur pluss. Noored arutlevad omavahel suhtega kaasnevaid teemasid avalikult ning liiguvad edasi rahulikus tempos, mis on mõlema jaoks sobilik.

Jenn Bennet on kirjutanud väga särtsakas tempos liikuva loo, mis samal ajal kulgeb loomulikult ning kiirustamata. Lugedes tahaks muudkui teada, mis edasi saab ja samal ajal nautida iga loetud sõna.