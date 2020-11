VIDEO ⟩ Allan Keian: üritasin kirjutada nii, et see oleks lugejale meelierutav

«Instagrami identiteet» on Allan Keiani kuues romaan. «Täpselt nagu paljudes teistes eluvaldkondades tuleb ka kirjanduses ajaga kaasas käia ja käsitleda just neid teemasid, mis parasjagu kuumad on,» ütleb autor, miks uue raamatu kaks põhiteemat on sotsiaalmeedia ja krüptoraha.