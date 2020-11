VAATA VEEBIS ⟩ Mart Laar esitleb värsket mälestusteraamatut interneti vahendusel

«Minu mälestuste teine raamat «Ajaga võidu» on poodides juba müügil, aga esitlust ei ole veel toimunud. Kuna esialgu tundub koroonakriis veel jätkuvat, siis korraldame esitluse internetiülekandena, millega kõik saavad vabalt ja turvaliselt liituda,» on ajaloolane leidnud lahenduse.

Esimeses osas kujutati Eesti pööret idast läände, teises aga selle muutmist pöördumatuks transatlantiliste struktuuridega ühinemise teel. Eestile oli saatuslikult oluline libiseda NATO uksest sisse enne kui Vene karu selle kinni jõuab lüüa. NATO laienemise ümber käis äge heitlus erinevate riikide vahel ja sellestki on raamatus juttu. Räägitakse ka e-riigi ehitamise algusest ja vastuseisust sellele. See on raamat julgetest otsustest ja suurtest riskidest, aga ka möödalaskmistest ja valusatest kaotustest, milles mul pole paraku võimalust kedagi muud peale iseenda süüdistada. See on raamat meeleheitlikust võidujooksust ajaga, milles jäime peale.