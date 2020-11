KATKEND ⟩ «Mul pole vaja tüdruku koju minna. Mul pole vaja teda tappa»

Stephenie Meyeri kirjutatud «Videviku» saaga on hoidnud miljoneid lugejaid oma lummuses sellest ajast saadik, kui see 2005. aastal avaldati, ning sellest on saanud tänapäeva klassika, mis annab noortekirjanduse žanrile uue ilme ja tekitab fenomeni, mis on pannud lugejaid lisa igatsema.

Sarja raamatuid – «Videvik», «Noorkuu», «Päikesevarjutus» ja «Koidukuma» – on müüdud maailmas 160 miljonit koopiat ja nende põhjal on valminud viis ülimenukat filmi. Stephenie sulest on pärit ka romaanid «Keha» ja «Keemik».