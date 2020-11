Ahjusoe raamat «Alender» on suurelt elatud elu suur testament

«Alender». FOTO: Kirjastus Pilgrim

Raamatu «Alender» koostajaks on laulja tütar Yoko Alender, kes kinnitab, et raamatu autoriks võib eksimata pidada hoopiski staari ennast. «Urmas Alender (UA, nagu ta ise sageli kirjutades ennast tituleeris) arhiveeris pidevalt enda loomingut, koostas laulude ja luuletuste kogumikke, loetelusid jms. Arhiivi põhjal on UA loomingut avaldatud ja avaldatakse edasi ka pärast tema surma. Võib eksimata öelda, et ka selle raamatu autor on UA ise,» ütleb Yoko ja lisab, et on tänulik, et isa nii pedantselt hoolitses selle eest, et ta läbi loomingu ja arhiivi elaks edasi meie kõigi jaoks.

Unikaalseid ja muusikaajalooliselt väga erilisi materjale sisaldavas raamatus «Alender» on ligi viiskümmend meenutust kaasaegsetelt ja hilisematelt tema loomingu austajatelt, rohkesti seni ilmumata fotomaterjali arhiividest ja erakogudest, UA laulutekste, luuletusi, joonistusi, isiklike kalendermärkmike väljavõtteid ja ammendav UA laulude, luuletuste ja ilmunud loomingu loetelu.

Avatud uste formaadis raamatuesitlus, kus tänatakse raamatu valmimisele kaasa aidanud inimesi, toimub kolmapäeval, 2. detsembril kell 16 Tallinnas Eesti Noorsooteatris, kus samal ajal Nukuteatrimuuseumis avatakse ka Urmas Alenderi näitlejateele pühendatud näitus.

Yoko Alender. FOTO: Erakogu

«Urmas Alenderi hääle kõla tunneme ilmeksimatult. Ent kuidas on tegelikult tema loominguga ehk sellega, mis ta läbi ja lõhki oli – elas, et anda? UA kirjutas 504 luuletust ja 303 laulu. Seda alates 15. eluaastast, vahel mitu tükki päevas, sest tal oli kiire. Eluaastaid sai lõpuks 40, täpselt nagu tema eeskujul John Lennonil. UA loominguks on enam kui laulud ja luuletused: on ka ansamblite lugu, kohati tunnitäpsusega ülestähendatud Ruja story 1971-88, algusest lõpuni; fotoalbumid ja isiklikud kalendermärkmikud; luuletused kaustades koondatud temaatiliste kavade kaupa, juures omakäelised illustratsioonid; ühelt Eestimaa suvila pööningult ilmuvad välja UA diapositiivid, jällegi – pedantselt sorteeritud, kuupäevade ja asjaosaliste nimedega arhiveeritud. Kõik on ette valmistatud selleks, et see raamat saaks sündida. Mina olen neid asju ju näinud ammu, olen nendega koos kasvanud. Ometi tekkis alles siis, kui sain isast vanemaks, see vajalik distants, mis lasi mul näha tervikut – UA elu kui loomingut. Siin ei ole mingit tagantjärele tarkust ja suurustavat analüüsi, vaid üks intensiivne elu – elu kui looming. Sõna saab Urmas Alender,» kirjeldab Yoko Alender raamatu saamise lugu.