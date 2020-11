Dolly Parton soovitab põnevaid raamatuid, millesse koroonahirmu eest sukelduda

74-aastane Dolly Parton on oma elus väga põnevaid aegu üle elanud. Põnevaks peab ta muide ka praegust pandeemiat, mille tõttu on paljud inimesed üle maa oma kodudesse varjunud. Ka Dolly Parton on tänavu võrreldes varasemaga rohkem aega kodus veetnud ja sisustanud seda peamiselt raamatute lugemisega.

Kuulus laulja on lugenud nii üht kui teist, aga soovitab praegusel ajal lugemiseks eelkõige mahukaid teoseid, mis võimaldavad pikemaks ajaks end reaalsuse eest fantaasiamaailma peita.

Kirjanik Gregory David Roberts oma raamatuga «Shantaram». FOTO: Roald, Berit/Scanpix Norway

«See oli vägev seiklusjutt ja suurepärane lugu, mida jutustada,» kiidab Dolly Parton.

«Shantaram» põhineb suurel määral selle autori Gregory David Robertsi enda elul. Raamatu pealkiri tähendab «Jumala Rahu Inimene» ning see nimi anti teose peategelasele, Lindsay Fordi nime all esinevale mehele Mumbais. Robertsile endale määrati kõikvõimalike sissemurdmiste, kelmuste ja muude süütegude eest 19-aastane vanglakaristus. Tal õnnestus aga päise päeva ajal Victoria vanglast välja kõndida ning temast sai Austraalia üks tagaotsitumaid inimesi.

Mumbais asutas ta tasuta kliiniku ning liitus kohaliku maffiaga, tegutsedes rahapesija ja võltsijana. Lisaks jõudis ta õppida ära hindi keele, veeta aega India vanglas, armuda, mängida Bollywoodi filmides ning sõdida Afganistanis. Raamatu üheks väärtuseks peetakse inimese väärtushinnangute süsteemi järkjärgulise muutumise suurepärast kujutamist ning ka pilti, mis on raamatus maalitud Mumbai kirevast rahvusvahelisest seltskonnast. Ja muidugi India enda õhkkonda, ühiskonna eri kihte, lõhnu ja värve.

Robertsit hinnatakse Indias kõrgelt ning romaan on tõlgitud paljudesse keeltesse. Gregory David Roberts (kodanikunimega Gregory John Peter Smith) sündis 1952. aastal ning ta on endine heroiinisõltlane ja pangaröövel, kes põgenes Pentridge´i vanglast ja veetis pärast seda kümme aastat Indias. Heroiini hakkas ta tarvitama pärast seda, kui ta abielu karile jooksis ja ta oma tütre hooldusõigusest ilma jäi. 1990. aastal tabati ta uuesti Frankfurdis ja anti välja Austraaliale, kus ta veetis vanglas veel kuus aastat. Vanglas hakkas ta kirjutama romaani «Shantaram», mille käsikirja vangivalvurid kaks korda hävitasid. Vanglast vabanenuna lõpetas ta romaani, mis põhineb küll tema enda eluseikadel, kuid on vürtsitatud lennuka fantaasiaga. Tal õnnestus hiljem uuesti kohtuda ka tütrega ja temaga suhted taastada.

Näitlejad Caitriona Balfe ja Sam Heughan telesarjas «Võõramaalane». FOTO: Sony Pictures Television/ZUMAPRESS.com/Scanpix

Diana Gabaldon, sari «Võõramaalane»

«Võõramaalane on ajalooline fantaasia/seiklusromaanide sari, mis on pungil kirge ja ohtu – täpselt minu maitsele!» kiidab Parton.

Aasta 1945. Briti armees õena teeninud Claire Randall on teenistusest vabanenud ja veedab oma abikaasaga - kellest sõda ta pikaks ajaks lahutas - romantiliste Šoti mägede vahel teisi mesinädalaid. Paraku satub Claire pahaaimamatult üht iidset, Stonehenge'i-taolist kiviringi uudistades tagasi minevikku. Ühtäkki on ta kistud intriigide, röövkäikude ja klannivaenuste keerisesse aastal... 1743. Ja mitte ainult seda. Peagi on kaheks kistud ka tema süda - kahe täiesti erineva mehe vahel, keda lahutab kakssada aastat.

Diana Gabaldon on sündinud 1952. aastal Ameerikas Arizona osariigis. Isa poolt inglise-ameerika, ema poolt mehhiko ameerika päritolu Diana õppis zooloogiat, merebioloogiat ja ökoloogiat. Temast sai teadlane ja Arizona Ülikooli õppejõud. Kuid 1988. aastal otsustas ta puhtalt huvist, «kuidas see käib», kirjutada romaani. See osutus õnnestumiseks ja pani alguse tervele «Võõramaalase» raamatusarjale, mille põhjal on valminud ka samanimeline telesari.