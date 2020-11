Ilmus Tema Pühaduse XIV dalai-laama illustreeritud elulugu

Rikkalikult illustreeritud elulugu koos ajaloo- ja pärandikogumiga annab üksikasjaliku ülevaate dalai-laama elust ning Tiibeti saagast. Lähedaste meenutuste ning 400 ainulaadse foto ja dokumendi abil jutustab autor, kuidas paguluses loodi olematusest oma riik ning kuidas Tema Pühadus on järelejätmatult oma rahvast ühendanud. See on põhjalik ja mitmekülgne lähiportree ikoonilisest juhist, tema pärandist, eesmärkidest ja loovast nägemusest, mis on võitnud kogu maailma inimeste tähelepanu ja südame.