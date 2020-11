KATKEND ⟩ Doris Lessingi Aafrika-lood on ausad, ilma romantika ja sentimentaalsuseta

2007. aastal Nobeli kirjanduspreemia pälvinud Doris Lessing on eesti lugejate seas tuntud ja armastatud kirjanik. Oma lapsepõlve ja noorusaastad Aafrikas veetnud viljakat autorit hinnatakse tema ühtaegu julge ja tundliku lähenemise eest ühiskondlikele valupunktidele. Sugude ja rasside vahelisi pingeid lahti mõtestades on Lessing andnud hindamatu panuse tänini pidevalt esile kerkivatesse diskussioonidesse.

Esmakordselt 1957. aastal Loomingu Raamatukogus ilmunud jutukogumik «Imerohi ei ole müüdav» on saanud lisa kolme, seni eesti keeles avaldamata loo näol. Tõlkija Krista Kaera sõnul saab värskest kogumikust aimu Lõuna-Rodeesia farmerite kogukonna elust ja hoiakutest XX sajandi esimesel poolel. «Need jutud räägivad nii valgetest kui ka mustadest ja nende kokkupuudetest, mille puhul on mittemõistmist rohkem kui mõistmist. Räägivad väga ausalt, ilma romantika ja sentimentaalsuseta.»

Farquarid olid olnud aastaid lasteta, kui sündis väike Teddy, ja nad olid liigutatud oma teenrite rõõmust, kes katsikule tulles tõid kingituseks kodulinde, mune ja lilli, ning hüüatasid vaimustusest, nähes lapse siniseid silmi ja kuldsetes udemetes pead. Nad õnnitlesid proua Farquarit, nagu oleks ta saavutanud midagi väga suurt, ja ka ema ise tundis, et see oligi nii – tema naeratus lahkumisega viivitavaile, imetlevaile pärismaalastele oli soe ja tänulik.

Hiljem, kui Teddyl esimest korda juukseid lõigati, korjas kokk Gideon pehmed kuldsed salgud maast ja hoidis neid hardalt käes. Siis ta naeratas poisikesele ja ütles: «Väike Kullanupp.» Selle nimega hakkasidki pärismaalased last hüüdma. Gideon ja Teddy olid algusest peale suured sõbrad. Kui Gideon oli töö lõpetanud, kandis ta Teddy oma õlal suure puu varju ja mängis temaga seal, tehes okstest, lehtedest ja rohulibledest naljakaid väikesi mänguasju, pätsides märjast mullast loomi. Kui Teddy kõndima õppis, kükitas Gideon sageli tema ees, kanaema kombel julgustavalt loksudes, püüdis lapse kinni, kui ta viimaks kukkus, ja pillutas teda õhku, kuni nad mõlemad naerust hingetuks jäid. Proua Farquar suhtus vanasse kokka nii hästi just seetõttu, et see tema last armastas.