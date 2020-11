Chris Kala – autor, kes alustab raamatu kirjutamist tänamisega

Tema sõnul erinevalt sellest, mida koolis õpetatakse, ei valmi enamik asju siin elus ainult üksi tegutsedes. «Jah, üksinda on ka võimalik väga palju saavutada, kui sinus on suur ambitsioon, kuulikindel visioon, vankumatu järjepidevus, meeletu tahtejõud, südikus ja töökus. Aga olen õppinud seda, et koos tehes saavutab palju rohkem ja palju kiiremini,» selgitab ta, miks tänab nii raamatu lugejaid, koostööpartnereid kui ka olulisi inimesi oma elus.

Tänu toetajatele ja raamatu lugejatele

«Hei, hea raamatu omanik! Soovin alustada sellest, et tänan sind! Aitäh sulle, et oled võtnud vastu otsuse seda raamatut lugeda. Veel suurem aitäh sulle, kui sa olid üks neist, kes oli valmis selle projekti elluviimist toetama Hooandja platvormil. Paraku ei saanud see projekt Hooandjas kokku piisavat toetussummat (huvitav fakt – see on juba kolmas kord, kui minu algatatud projektiga nii juhtub), kuid vaatamata sellele pole ükski äge idee sellepärast teostamata jäänud,» alustab Chris Kala oma raamatut.

«Tegelikult valetan: mul jäi ostmata filmimiseks mõeldud droon ning samuti on Youtube’i wannabe karjäär nüüdseks seljataga. Samas olen saanud endale podcast’imiseks professionaalse helitehnika ja ka raamat, mida hetkel käes hoiad, nägi siiski ilmavalgust. Oli südantsoojendav näha, kuidas see eelmüügi perioodil sotsiaalmeedias vastu võeti. On hea meel tõdeda, et minu ümber oli veel inimesi, kes tundsid täpselt sama: et just selline raamat oli Eesti raamatumaastikult puudu. Teos, mis pakuks praktilisi tööriistu, nõuandeid, aga ka taipamisi, ideid ja häid mõtteid, millega oma elukvaliteeti tõsta,» kirjutab ta.

Tema sõnul me oleme alati soovinud anda mõista, et vahet ei ole, mis toimub sinu sise- või ka välismaailmas – sa ei ole nende probleemide ega ka õnnestumistega mitte kunagi üksinda. Sa ei ole unikaalne ükssarv (ja seda heas mõttes). «Selle all pean ma silmas, et sa ei ole üksinda. Isegi kõige edukamad inimesed võivad kogeda samu tundeid, mõelda sarnaseid mõtteid ja elada läbi samalaadseid kogemusi. Küsimus on pigem selles, kuidas erinevad inimesed sarnastes olukordades mõtlevad ja reageerivad – ja kuidas sina saad teistelt õppida, pannes nende elukogemuse enda kasuks tööle,» selgitab ta, miks otsustas sellise raamatu kirjutada ning kuidas see võiks inimesi aidata.

Tööriist, mis aitab tõsta elukvaliteeti