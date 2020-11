8 raamatut, mis aitasid Barack Obamal Valge Maja aastad üle elada

Barack Obama on alati palju lugenud ja jaganud ka oma lemmikraamatute nimekirju. Pärast kaheksa-aastast presidendiametit andis Obama väljaandele New York Times intervjuu ja tunnistas, et lugemine on kahtlemata mõjutanud ka seda, milline president ta oli. Demokraadist ekspresident väitis koguni, et raamatud aitasid tal Valge Maja aastad üle elada.