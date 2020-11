Pink Floydi trummar Nick Mason meenutab: meie püramiid oli kergemini äratuntav kui meie ise – ning just nii meile meeldiski

Nick Mason, «Inside Out. Isiklik lugu: Pink Floyd». FOTO: Koolibri

Menuka rokkansambli Pink Floyd biograafia kirjeldab bändi kujunemist ja selle tegevust alates esimestest sammudest 1960. aastate underground’is kuni vaatemänguliste staadionikontsertideni üle kogu maailma.

Nick Masoni elegantne kirjutamisstiil ja isikupärane huumor keeruka loomeprotsessi ja bändiliikmete omavaheliste suhete kirjeldamisel tagavad meeldejääva lugemiselamuse.

Mason on Pink Floydi ainus liige, kes on trummarina kaasa teinud bändi üle viiekümne aasta kestnud teekonna ning seda raamatut on tabavalt nimetatud tema kirjanduslikuks trummisooloks.

Raamat on illustreeritud fotodega autori isiklikust arhiivist. Inglise keelest tõlkis Vallo Kask.

Pärast «Dark Side’i» edu saime me Stormi ja Hipgnosisega teoks teha ka keerukamaid ideid. Storm pakkus välja neli-viis ideed, mis seostusid albumi teemadega – sealhulgas läbi liiva ujuv mees, hüpe külmunud vette, põlev ärimees ja lendav loor – ning selle asemel, et valida välja üks, otsustasime kasutada neid kõiki.

Kui albumi salvestamine oli lõppenud, pöörasime oma tähelepanu laivesinemistele. Otsustades, et kutsume tagaprojektsiooni jaoks spetsiifilisemate videote tegemiseks režissööri, sõlmisime lepingu ungari režissööri Peter Medakiga, kelle varasemate filmide seas olid «Päev Joe Eggi surmas» ja «Valitsev klass», ning ta filmis uuesti lood «Money» ja «On The Run». Professionaalse filmirežissööri kasutamine peegeldas meie soovi lülitada sisse veelgi kõrgem käik, ning sama loogika põhjal palusime ka Gerald Scarfe’il teha valmis animatsioon.

Kohtusime Gerryga esimest korda tema õemehe Peter Asheri kaudu, keda tundsime juba 60ndatest aastatest, kui ta kuulus duosse «Peter ja Gordon», millel olid Ameerikas hitid «Lady Godiva» ja «World Without Love». Olin näinud imelist käsitsi koloreeritud animatsiooni pealkirjaga «Pikk kauakestev reis», mille Gerry Scarfe oli teinud ühe BBC saate jaoks, ning kui otsisime video jaoks uusi ideid, kargas meile kohe pähe tema. Kuna Gerry on väga kultuurne mees, kellel on selged vaated poliitikale ja elule ning sedalaadi musta huumori soon, mis klappis meie omaga, kujunes meil peagi välja hästitoimiv töösuhe. Gerry lõi kujutisi ja videokaadreid, mille seas olid tuule käes murenev inimfiguur ja sürrealistlik armadilli meenutav koletis – need mõlemad olid mõeldud saatma lugu «Welcome To The Machine». Nagu Derek Meddingsi puhul, nii tõendas ka Gerry kaasatus, et kommertsedu on andnud meile võimaluse teha koostööd oma valdkonna parimate spetsialistidega.