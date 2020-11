KATKEND ⟩ «Ma olin kiskja. See tüdruk oli mu saak. Kogu maailmas polnud midagi peale selle tõe»

Võib-olla oli see pelgalt mingi ammuununenud kaitseinstinkt – tugevad nõrkade eest. Miskipärast näis tüdruk hapram kui ta ­klassikaaslased. Ta nahk oli nii läbikumav, et oli raske uskuda, et see võiks talle välismaailma eest üldse mingit kaitset pakkuda. Nägin selle selge kahvatu membraani all ta soontes voolava vere rütmilist tuiget... Aga ma ei tohtinud sellele keskenduda. Olin oma valitud elu elamises osav, aga täpselt sama janune kui Jasper, ning polnud mõtet kiusatusi ligi meelitada.

Tüdruku kulmude vahel oli kerge kurd, mida ta ise ei paistnud märkavat.

See mõjus ääretult muserdavalt! Selgesti oli näha, et seal istuda, võõrastega juttu ajada ja tähelepanu keskmes olla oli tema jaoks piin. Tajusin tema ujedust viisist, kuidas ta oma hapra ilmega õlgu hoidis, pisut kühmus, nagu ootaks iga hetk tõrjumist. Ja ometi sain ma üksnes vaadata, üksnes tunnetada, üksnes ette kujutada. Sellest äärmiselt erakordsest inimtüdrukust õhkus ainult vaikust. Ma ei kuulnud midagi. Miks?

«Kas lähme?» sosistas Rosalie, katkestades mu keskendumise.

Pöörasin mõtted tüdrukult kergendustundega eemale. Ma ei tahtnud jätkuvalt seda läbikukkumistunnet kogeda – läbikukkumine oli minu jaoks haruldane asi ja pealegi ärritavam kui lihtsalt ebatavaline. Ma ei tahtnud, et mul tekiks huvi tema varjatud mõtete vastu vaid seepärast, et need olid varjatud. Kahtlemata, kui need ära dešifreeriksin – ja küllap ma leian mooduse, kuidas seda teha –, on need sama väiklased ja tühised nagu mis tahes teisel inimesel. Ega vääri pingutust, mis mul nendeni jõudmiseks kuluks.

«Noh, kas uustulnuk tunneb juba meie ees hirmu?» päris Emmet, oodates ikka veel vastust oma ennistisele küsimusele.

Kehitasin õlgu. Tal polnud nii palju huvi, et rohkem peale käia. Tõusime laua juurest ja sammusime kohvikust välja.

Emmett, Rosalie ja Jasper teesklesid lõpuklassi omi ja läksid tundidesse. Mina mängisin neist noorema rolli. Seadsin sammud madalama taseme bioloogiatundi, valmistasin end mõttes selleks igavuseks. Kaheldav, et härra Banner, vaevu keskmise intellektiga mees, suudaks oma loengus välja võluda midagi, mis üllataks kedagi, kel on kaks meditsiinikraadi.

Klassis istusin ma oma toolile ja lasksin raamatud – jällegi rekvisiidid, neis polnud midagi, mida ma poleks juba niigi teadnud – laual laiali vajuda. Olin ainus õpilane, kelle päralt oli terve laud. Inimesed polnud küllalt nutikad teadmaks, et nad mind kardavad, aga nende kaasasündinud ellujäämisinstinktist piisas, et neid eemal hoida.

Klass täitus aegamisi, kui õpilased lõunavahetunnist sisse tilkusid. Nõjatusin toolikorjule ja ootasin, et aeg mööda saaks. Soovisin jällegi, et suudaksin magada.

Kuna ma olin uuest tüdrukust mõelnud, siis tungis ta nimi mu mõtetesse, kui Angela Weber ta uksest sisse juhatas.