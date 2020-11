Oksjonile lähevad kuninganna Victoria haruldased lapsepõlveraamatud

Üks oksjonil maha müüdavatest raamatutest kannab pealkirja «The Keepsake» (Mälestusasi) ning see on välja antud 1818. aastal. Kuninganna Victoria kirjutas oma nime raamatusse, kui ta oli 8-aastane, edastab SWNS. Luule- ja pildiraamatu on välja andnud trükikoda Darton & Harvey.