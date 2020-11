Mihkli naine sai kaante vahele

Rahvarõivaste juhendite koostajad on ERMi rahvakultuuri koolitus- ja teabekeskuse spetsialistid, kelle pikem plaan on kõigile Eesti kihelkondadele ring peale teha. Miks aga Mihkli rõivaste juhendi sündis just nüüd? Sellele on kaks põhjust. «Ühelt poolt tahame tuua huvilisteni Eesti erinevad piirkonnad ja Lääne-Eestist meil veel juhendit polnudki. Rahvarõivajuhendiks valime piirkonna, millest on ERMi rahvarõivakoolis kostüüm valmistatud. Mihkli juhendi kaanepildil on Kaja Jõerand-Vahur 2011. aastal oma valmistatud kostüümis,» ütleb kuraator Age Raudsepp.