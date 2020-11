VAATA VEEBIS ⟩ Birgot Kivinurm esitleb raputavalt ausat raamatut seksuaalsusest

Birgot Kivinurm on abikaasa ja kolme lapse ema. «Olen õpilane ja õpetaja. Koduhoidja ja maailmarändur. Vaatleja ja kirjapanija,» tutvustab autor ennast. «Olen kogu oma elu mööda erinevaid maailmasid elu mõtet otsinud – sukeldudes paljudesse põnevatesse seiklustesse ning suhetesse. Niimoodi järjepidevalt õnnestudes ja pettudes, trotsides ja leppides olen avastanud, et kõige suuremad maailmad ja seiklused asuvad minu enda sees, ning et elu mõte võib väga vabalt igas ajas ja kohas olla erinev, et elu mõte on oma elu luua ja anda sellele ise mõte.»

Raamat «Seksuaalne. Otse ja ausalt» on Birgoti lugu seksuaalsusest ja seksuaalsuse arengust. See on aus ja alasti sissevaade ühe naise kasvamisse – näidates, kuidas seksuaalsus kujuneb läbi kogemuste ja kokkupuudete teiste inimestega ning kuidas seda kujundab keskkond, kus elame. See on ka lugu teadlikkusest ja sellest, kuidas inimesel on võimalik oma seksuaalsust ise luua.

«Paljudel naistel on elus hetki, kui me arvame, et me pole väärtuslikud ainult sellepärast, et keegi tahab, et elu poleks reaalsus, vaid looriga kaetud klosett. Mul on aga ammu piinlik nende kaksikmoraalsete inimeste pärast, kes loovad maailma, kus mul päris naisena pole ruumi,» kommenteerib teost Marju Karin, kes möödunud aastal andis välja raamatu «Naine. Otse ja ausalt». «Mul on äärmiselt hea meel, et aina rohkem kirjutatakse elust nii, nagu see on, sest sellised raamatud võitlevad naiste eest rohkem kui nii mõnigi organisatsioon oma sõnatühjusega. Aitäh sulle, Birgot, julguse eest olla just üks neist teerajajatest!»