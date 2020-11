Ilmunud on Eesti karate isa, taiji-meistri ja kunstniku elulooraamat «Rein Siim. Kulg»

Oma edu ja kuulsuse tipul, sügaval stagnaajal, emigreerusid Rein ja tema kunstnikust abikaasa Ludmilla Siim läände. Muidugi mõista tekkis Eesti NSV kultuuriringkondades seepeale hulgaliselt uusi linnalegende Siimudest. Järgnevatel aastakümnetel tõusis Rein Siim Soome ja hiljem ka taasiseseisvunud Eesti olulisimaks taiji-meistriks.

Kuid ehk oli Eesti lähiajaloo ühe suurima väeõpetaja ja teadmamehe põhisaavutuseks ikkagi ta pikk elu – ennustati ju haige südamega poisile kiiret lahkumist. Võib öelda, et just tõsine südamehaigus suunas Rein Siimu juba teismeeas väeotsingutele ning kannustas teda elama mõttega, et pole päevagi raisata.