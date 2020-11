Füüsik ja fantaasiakirjanduse fänn lahkab «Troonide mängu» teaduslikust vaatenurgast

George R. R. Martini teoste andunud fänn, füüsik Rebecca C. Thompson on võtnud raamatus «Tuli, jää ja füüsika. «Troonide mängu» teadus» süveneda «Jää ja tule laulu» ning «Troonide mängu» imede ja saladuste olemusse.

Füüsik ja kirjanik Sean Carroll ütleb raamatu eessõnas: «Kui loo maailm on hästi konstrueeritud, peab see reeglitest kinni, olenemata sellest, kas need reeglid on selgelt sõnastatud. Kui kõik käib kah kuidagiviisi, pole lugu huvitav. Et tegelaste elu oleks keeruline ja vaatajate elu põnev, peavad tegelased tegutsema loogilises olustikus. Ilma füüsikata pole ka haaravat lugu.»