VAATA VEEBIS ⟩ Soomes algab eesti kirjanduse virtuaalne festival «Uksest ja aknast»

Mart Meri, Eesti Instituudi Soome esinduse juhataja ütles, et traditsiooniliselt on Eesti ja Soome kirjanduslikud suhted tihedad ja vilkad ja tõlkeraamatuid ilmub vastastikku üsnagi palju, aga mõlema maa raamatuturg on rikkalikult kirev ja lugejat tuleb aidata sellel orienteeruda. «Praegu on viiruse tõttu keeruline aeg, suured raamatulaadad Soomes ja ka Mardilaat on lükatud edasi järgmisse aastasse ja vähemaks on jäänud ka pisemaid kirjandussündmusi. Aga keerulisel ajal ei tohi vait jääda! Ja nii otsustasime Helsingi Eesti Maja rahvaga ühiselt korraldada virtuaalse kirjandusfestivali – veidi ulaka nimetusega «Uksest ja aknast». Me tahame, et uks oleks avatud ja aken oleks avatud!» ütles Mart Meri.