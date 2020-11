KATKEND ⟩ «Polnud just lihtne olla ebard nende hulgas, kes on juba niigi ebardid»

Meie viimasest jahiretkest oli möödunud kaks nädalat. Meile, ülejäänutele, polnud see mingi tohutult talumatu aeg. Vahetevahel veidi ebamugav – kui mõni inimene astus liiga lähedale või tuul puhus valelt poolt. Aga inimesed astusid harva liiga lähedale. Nende vaist ütles neile seda, mida nende teadvus iialgi ei mõistaks: et me oleme oht, mida tuleb vältida.

Jasper oli praegu väga ohtlik.

Seda ei juhtunud sageli, aga aeg-ajalt jahmatas mind ümbritsevate inimeste teadmatus. Me kõik olime sellega harjunud, oskasime seda oodata, aga vahetevahel tundus see karjuvam kui tavaliselt. Keegi neist ei märganud meid, kui päevinäinud kohvikulaua ümber istusime, kuigi meie asemel lamavad saaki varitsevad tiigrid olnuks vähem ohtlikud. Ümbritsejad aga nägid vaid viit kummalise väljanägemisega tegelast, piisavalt inimsarnast, et mõjuda usutavalt. Raske oli kujutleda, kuidas nii töntside meeltega üldse ellu jäädakse.

Sel hetkel seisatas üks lühike tüdruk meile lähima laua otsas, et sõbraga juttu ajada. Ta lehvitas oma lühikesi liivakarva juukseid, kammis neid sõrmedega. Radiaatorid puhusid tema lõhna meie poole. Olin harjunud tundega, mida selline lõhn minus tekitas: kuiv tuige kurgus, õõnes igatsus kõhus, masinlik lihaste kokkutõmme, suhu valguv mürginire.

See kõik oli päris tavaline, harilikult oli lihtne sellele läbi sõrmede vaadata. Praegu aga oli see keerulisem, reaktsioonid Jasperit jälgides tugevamad, kahekordistunud.

Jasper andis kujutlusvõimele vaba voli. Ta nägi seda vaimu­silmas – nägi, kuidas ta tõuseb Alice’i kõrvalt püsti ning läheb ja seisab tolle lühikese tüdruku kõrvale. Mõtles, kuidas ta alla ja lähemale kummardub, nagu tahaks tüdrukule kõrva sosistada, ning laseb huultel puudutada tüdruku kaelakaart. Kujutles, kuidas tüdruku kuumad pulsilöögid õhukese nahakihi all ta suu vastas tunduksid...

Lõin jalaga vastu ta tooli.

Jasper vaatas mulle otsa, mustade silmade pilk hetkeks pahane, ja vaatas siis maha. Kuulsin, kuidas häbi ja mässumeelsus ta peas sõdisid.

«Vabandust,» pomises Jasper.

Kehitasin õlgu.

«Sa poleks midagi teinud,» sosistas Alice talle, et teda ta õuduses rahustada. «Ma nägin seda.»

Võitlesin kulmukortsutusega, mis oleks Alice’i vale reetnud. Pidime kokku hoidma, Alice ja mina. Polnud just lihtne olla ebard nende hulgas, kes on juba niigi ebardid. Me kaitsesime teineteise saladusi.

«Natuke on abi sellest, kui mõtled neist kui inimestest,» soovitas Alice, hele meloodiline hääl liiga kiire, et inimkõrv seda tabaks, kui keegi olekski olnud küllalt lähedal, et kuulda. «Tema nimi on Whitney. Tal on väike õde, keda ta jumaldab. Tema ema kutsus Esme tollele aiapeole, kas mäletad?»

«Ma tean, kes ta on,» vastas Jasper napisõnaliselt. Ta pööras pea ära, et vahtida välja ühest neist väikestest akendest, mis paiknesid otse pika ruumi räästa all. Tema hääletoon tegi jutuajamisele lõpu.

Ta peab täna õhtul jahile minema. Naeruväärne oli niimoodi riskida, tema tugevust proovile panna, ta vastupidavust kasvatada. Jasper peaks lihtsalt oma piiridega leppima ja nendega arvestama.